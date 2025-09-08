İzmir’de yaşayan Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş, 60’ıncı yaşını motosikletiyle çıktığı Avrupa turuyla taçlandırdı. 11 ülkeyi kapsayan yolculukta 2 bin 500 kilometresi motosikletle olmak üzere toplam 12 bin 377 kilometre kat eden Prof. Dr. Dilbaş, “Hayallerin ertelenmemesi gerektiğini gördüm. Kendin için adım atmak çok değerli” dedi.

Sanat projesiyle başlayan Avrupa serüveni

Prof. Dr. Dilbaş, Hollanda’da gerçekleştirmesi planlanan sanat projesi için yola çıktı. Çalışmasını tamamladıktan sonra rotasını genişleterek Avrupa’yı keşfetmeye karar verdi. Çeşme’den Sakız Adası’na geçerek başlayan yolculuk, Atina’dan İtalya’nın güneyine, oradan da Hollanda ve Belçika’ya uzandı. 19 Haziran’da başlayan tur, 16 Ağustos’ta tamamlandı.

“Motor sevgim çocukluğumdan Bu yana var”

Çocukluğundan itibaren seyahatin hayatında önemli bir tutku olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dilbaş, motosikletle yolculuğun kendisi için yeni olmadığını söyledi. Dilbaş, “20 yıldır motor kullanıyorum. Öncesinde artçı olarak çok seyahat ettim. Yaş ilerledikçe bazı sorgulamalar başlıyor. Ben de ertelemekten vazgeçip bir gün içinde karar vererek yola çıktım” ifadelerini kullandı.

Yolculuk 60 gün sürdü

Yola çıkmadan önce ileri sürüş eğitimi aldığını belirten Prof. Dr. Dilbaş, seyahatin planlarını adım adım yolda şekillendirdiğini anlattı:

“Bir günde ortalama 80 ila 120 kilometre yol yaptım. Rotamı genellikle bir-iki gün önceden belirliyordum. Toplamda 60 gün süren bir yolculuk oldu.”

Napoli’de proje, Pietragalla’da doğum günü

Sanat projesi için Napoli’de motorunu bırakarak uçakla Hollanda’ya giden Prof. Dr. Dilbaş, çalışmalarını tamamladıktan sonra tekrar İtalya’ya dönerek rotasına kaldığı yerden devam etti. 26 Haziran’daki doğum gününü İtalya’nın Pietragalla kasabasında tek başına kutladığını belirten Dilbaş, “Kendime verdiğim en güzel doğum günü hediyelerinden biriydi” dedi.

“Aksiyon almak çok önemli”

Yolculuğun kendisine kattıklarını paylaşan Prof. Dr. Dilbaş, bireysel seyahatin değerine dikkat çekti:

“‘Hayatı yaşa, bugünün kıymetini bil’ gibi sözler çok duyuluyor. Fakat çoğu zaman aksiyon alınmıyor. Ben aksiyonun önemine inanıyorum. İnsan, tek başına da her şeyi yapabilecek kapasiteye sahip. Bu yolculukta kendi sorumluluğumu almak bana çok şey kattı.”

11 ülke, binlerce kilometre

Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, İtalya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Almanya, Belçika ve Hollanda’yı kapsayan turu sırasında Prof. Dr. Dilbaş, Avrupa’nın birçok kültürel ve doğal zenginliğini de deneyimledi.