İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fahiş fiyat artışlarını ve etiket manipülasyonlarını engellemek amacıyla marketlere yönelik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Tüketicilerin haklarını korumayı hedefleyen bu çalışmalar kapsamında, bugün de Karşıyaka ilçesindeki perakende satış noktaları mercek altına alındı. Ekipler, ürün etiketlerini tek tek kontrol ederek fiyat ve indirimlerdeki usulsüzlükleri tespit etmeye çalışıyor.

Sıkı denetimlerin arkasındaki nedenler ve uygulamalar

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, yaptığı resmi açıklamada denetimlerin temel amacının, vatandaşları haksız fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden korumak olduğunu vurguladı. Ayrıca, ürün etiketlerinde bulunması zorunlu bilgilerin eksiksiz olup olmadığı ve yanıltıcı indirim kampanyalarının önüne geçilmesi de denetimlerin ana hedefleri arasında yer alıyor. İzmir'de her gün en az sekiz farklı ilçede denetim ekibiyle yoğun ve yaygın kontroller yapıldığı belirtildi. Bu denetimlerde binlerce ürünün haksız fiyat, etiket bilgisi ve ürün künyesi açısından incelendiği ifade edildi.

Caydırıcı cezalar ve rakamlar

Denetimlerde fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelerin raporlanarak Ticaret Bakanlığı'na iletildiği kaydedildi. Bakanlık, her bir aykırılık için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar idari para cezası uyguluyor. Bu kapsamda, 2025 yılının ilk altı ayında Bakanlık Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 405 işletme veya şahsa toplam 254 milyon 574 bin 435 TL tutarında idari para cezası kararı alındı. Bunun yanı sıra, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü personeli tarafından 2025 başından bu yana fiyat etiketi mevzuatına aykırı davranan 20 binden fazla işletmede yaklaşık 630 bin ürün denetlendi ve bu aykırılıklar için toplam 25 milyon 953 bin 432 TL ceza kesildi. Yetkililer, bu kararlı duruşun devam edeceğini ve haksız kazanç elde etmeye çalışan hiçbir işletmeye izin verilmeyeceğini belirtti. Tüketici haklarının korunması ve piyasada adil rekabetin sağlanması amacıyla denetimlerin kesintisiz sürdürüleceği de vurgulandı.