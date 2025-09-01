Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi ile Birleşik Krallık merkezli International Business School (IBS) arasında “Eğitim Dışı İş Birliği Anlaşması” imzalandı. Anlaşmanın hazırlanmasına EÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü öncülük etti.

EÜ Senato Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkin Şengün, IBS Müdürü Prof. Dr. İbrahim Sirkeci ile her iki kurumun temsilcileri katıldı. Protokol; Prof. Dr. İlkin Şengün ve IBS Dekanı Prof. Jonathan Liu adına Prof. Dr. İbrahim Sirkeci tarafından imzalandı.

Öğrencilere İngiltere’de master ve MBA imkânı

Prof. Dr. Şengün, anlaşma kapsamında EÜ lisansüstü öğrencilerinin IBS’nin Stratejik Yönetim ve Liderlik (Seviye 7)programına kayıt olarak İngiltere’de master diploması alabileceğini açıkladı. IBS, EÜ öğrencilerine öğrenim ücretlerinde yüzde 25 indirim sağlayacak, akademik başarısı yüksek öğrencilere ise ek burs imkânı tanıyacak.

Programı tamamlayan öğrenciler, IBS’nin partner üniversitelerinden University of Central Lancashire veya Anglia Ruskin University aracılığıyla ikinci bir tez yazarak MBA diploması da alabilecek.

Akademik ve kültürel iş birliği

Anlaşma yalnızca öğrencileri değil, öğretim üyeleri ve araştırmacıları da kapsıyor. Taraflar, öğretim üyesi ve araştırmacı değişimi, ortak araştırma projeleri, akademik yayın ve veri paylaşımı ile idari personel değişimi gibi alanlarda da iş birliği yapacak.

Prof. Dr. Şengün, bu protokolün iki kurum arasında güçlü bir akademik ve kültürel bağ oluşturacağını belirterek, “Ege Üniversitesi bu sayede uluslararası iş birliği ağını daha da güçlendirecek” dedi.