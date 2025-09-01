Son Mühür - Birlik Sağlık Sen, İzmir Şehir Hastanesi’nde görev yapan anestezi teknikerlerinin yoğun bakıma hasta transferine zorlanmasına tepki gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Pangız imzasıyla yapılan basın açıklamasında, bu uygulamanın mevzuata ve görev tanımlarına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, anestezi teknikerlerinin asli görevlerinin ameliyathane içerisinde hastaların anesteziye hazırlanması, ameliyat sırasında destek olunması ve ameliyat sonrası güvenli uyandırma süreciyle sınırlı olduğuna dikkat çekildi. Hasta transferinin ise ilgili kliniklerin hemşire ve hekimlerinin sorumluluğu olduğunun altı çizildi.

Birlik Sağlık Sen’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Görev tanımlarının dışında ek yük getiriliyor, Hasta güvenliği riske atılıyor, Çalışanlar üzerinde baskı oluşturuluyor. Öte yandan hastanede yürürlükte olan HE.PR.02 Taşıma Hizmet Prosedürü belgesinde de hasta transferinin taşıma personeli ve transfer hemşiresi sorumluluğunda olduğu, anestezi teknikerlerinin sürece dahil edilmediği açıkça ifade ediliyor.

Pangız, yetkililere çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Şehir Hastanesi’nde görev yapan anestezi teknikerlerinin görev tanımlarına aykırı biçimde yoğun bakıma hasta transferine zorlanmalarına derhal son verilmeli. Çalışanların haklarına saygı, hastaların güvenliğine hizmettir.”