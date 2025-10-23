İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kendi meme kanseri deneyiminden yola çıkarak hayata geçirdiği "Annem Kanseri Yendi Projesi" kapsamında hizmete giren gezici mamografi aracının, bugüne kadar Türkiye genelinde 20 binin üzerinde kadına kanser taraması yaptığını açıkladı. Kestelli, erken teşhisin önemini vurgulayarak kadınları taramaya davet etti.

Meme kanseri verileri endişe veriyor: Erken teşhis hayati önem taşıyor

Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde, Çeşme'deki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İTB Başkanı Işınsu Kestelli, küresel ve ulusal kanser istatistikleriyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Kestelli, kadınlarda görülen kanser vakalarının dörtte birini meme kanserinin oluşturduğuna dikkat çekerek, dünya genelinde son 20 yılda meme kanserine yakalanma oranının üç kat arttığını belirtti. Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde, 2050 yılına kadar yıllık 3,2 milyon yeni meme kanseri vakasıyla karşılaşılacağı öngörülüyor. Türkiye'deki duruma da değinen Kestelli, Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl yaklaşık 27 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu ve her 18 kadından birinin yaşamı boyunca bu hastalığa yakalanma riski taşıdığını ifade etti.

Kestelli’nin kişisel deneyimi projeye ilham oldu

Kestelli, "Annem Kanseri Yendi Projesi"nin doğuşunu kendi kişisel tecrübesiyle ilişkilendirdi. 2011 yılı başında meme kanseri teşhisi aldığını anlatan Kestelli, ailesi ve dostlarının desteğiyle zorlu bir tedavi sürecini atlattığını söyledi. Bu hastalık, onu konunun derinliklerine inmeye yöneltti ve özellikle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde meme kanseri taramasının yok denecek kadar az yapıldığını tespit etti. Kestelli, bu bölgelere hizmet götürecek mobil mamografi araçlarının sayısının sınırlı olduğunu görmesi üzerine projeyi başlattıklarını belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleriyle ilk seyyar tarama tırını 2012 yılının Ağustos ayında Sağlık Bakanlığı’nın hizmetine sunduklarını kaydeden Kestelli, bu tırın illeri dolaşarak 20 binden fazla kanser taraması gerçekleştirdiğini ve erken teşhiste önemli avantajlar sağladığını dile getirdi.

Kurumlar arası iş birliği ve gezici tır sayısı artıyor

Başkan Kestelli, projenin sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, kurumsal iş birliğinin devam ettiğini müjdeledi. TOBB, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçılar Birliği ve İzmir Ticaret Borsası’nın ortak çabalarıyla satın alınan ikinci bir mamografi tırının da İl Sağlık Müdürlüğü’nün hizmetine verildiğini açıkladı. Erken teşhisin hayati önemine bir kez daha vurgu yapan Kestelli, kadınlara seslenerek, "Tarama randevumuzu alalım, kendimize ve sevdiklerimize sahip çıkalım. Tarama için 'belki yarın' demeyelim çünkü yarın çok geç olabilir. Bugün bir adım atarsak, yarın binlerce yaşamı kazanabiliriz" çağrısında bulundu. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı da erken tanının önemini belirterek Sağlık Bakanlığı'nın bu alandaki çalışmalarına dikkat çekti. Etkinlik kapsamında Çeşme Meydanı'nda konumlandırılan gezici mamografi tırı, bölgedeki kadınlara ücretsiz kanser taraması hizmeti sundu.