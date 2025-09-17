Manisa’nın Akhisar ilçesinde, İzmir’den uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 99,24 gram myasaklı madde ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İzmir’den Manisa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı.

Yasaklı Madde Ele Geçirildi

Operasyonda Ö.Y. (30) isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 99,24 gram yasaklı madde bulundu. Ele geçirilen maddeler, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan tutanak altına alındı.

Gözaltına alınan Ö.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.