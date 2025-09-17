İzmir’in Çiğli ilçesindeki Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erasmus+ desteğiyle hazırladığı ‘Oyunlaştırılmış Okulum’ projesi ile tüm dersleri oyun tabanlı hale getirdi. Proje, öğrencilerin motivasyonunu ve akademik başarısını artırmayı hedefliyor.

Her Branşa Oyun Tabanlı Ders Planı

İngilizce Öğretmeni Semiha Ulusoy, proje kapsamında 12-13 yaş aralığındaki ortaokul öğrencilerine her branştaki dersin oyunlaştırılmış versiyonunun sunulduğunu açıkladı. Ulusoy, “Çocuklar eğlenerek öğrenmeyi çok seviyor. Hiç derse ilgisi olmayan öğrenciler bile oyunlaştırılmış dersler sayesinde daha hevesli katılıyor” dedi.

Erasmus+ Desteği ve Uluslararası Boyut

Proje, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında hibe aldı. Ulusoy, “Geçen yıl eTwinning projesi ile ulusal ve Avrupa kalite etiketi aldık. Bu projeyle uluslararası boyutta bir çalışmayı hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere Rozet Ödülleri

Proje kapsamında öğrenciler, derslerde oyun tabanlı görevleri tamamladıkça seviyelerini ilerletiyor ve her seviyenin sonunda rozet ödülü kazanıyor. Ulusoy, “Örneğin geri dönüşüm konusunu oyunlaştırıyoruz. Öğrenciler soruları yanıtlayarak ilerliyor, her seviyenin sonunda rozet alıyor. Bu yöntemle tüm branşlarda aktif katılımı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

İzmir’den Destek Alan Nadide Projelerden Biri

Matematik Öğretmeni ve Proje Yürütücüsü Zarife Alkan, 2025 çağrı döneminde Türkiye genelinde 2 bin 149 başvuru alındığını, sadece 129 projenin kabul edildiğini ve İzmir’den yalnızca 5 projenin desteklendiğini belirtti. Alkan, “Tüm derslerde oyunlaştırma teknikleri kullanarak öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayacak yenilikçi ders planları geliştireceğiz” dedi.