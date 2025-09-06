Son Mühür/ Begüm Mol - İzmir’de milyonlarca öğrenci 8 Ekim’de ders başı yapmaya hazırlanırken, bu yıl ilk kez okula adım atacak çocukların adaptasyon sürecinde ailelerin doğru yaklaşımı büyük önem taşıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Remzi Oğulcan Çıray, özellikle anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin okul uyum sürecine dikkat çekti.

İzmirli uzman: “Ön hazırlık süreci kolaylaştırır”

Dr. Çıray, uyku ve yemek düzeninin okul başlamadan önce düzeltilmesinin, çocukların okul binasını görmesi, öğretmeniyle tanışması ve sınıfta vakit geçirmesinin kaygıyı azaltacağını söyledi. Ebeveynlerin kendi kaygılarını çocuğa yansıtmamaları gerektiğini belirten Çıray, “Okulun ne olduğunu olumlu bir dille anlatın, vedaları kısa ve kararlı tutun. Uzun ve duygusal vedalar çocuğun kaygısını artırır” dedi.

Okula hazır oluşun dört boyutu

Çıray, okul öncesi hazırlığın sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel alanları kapsadığını vurguladı. Ailelerin çocuklarına bu alanlarda gelişim fırsatları sunmasının önemine değindi. İzmirli uzman, uyum sürecinde yapılan hatalar arasında uzun vedalar, kıyaslama, taviz verme ve aşırı beklenti olduğunu söyledi. Karın ağrısı ve mide bulantısının okul kaygısının en yaygın belirtileri olduğunu belirtti.

Öğretmenlere de görev düşüyor

Çıray, sürecin en önemli destekçilerinden birinin öğretmenler olduğunu belirterek, “Çocuklara güven veren bir yaklaşım sergilemeli, ailelerle iletişimi sürdürmeliler” dedi.