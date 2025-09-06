Son Mühür/Merve Turan- 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın en renkli etkinliklerinden biri olan Çim Konserleri, Türk pop müziğinin yıldızı Mustafa Sandal’ı ağırladı. On binlerce müziksever, sanatçının sahne performansına eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı.

Sahneye çıktığında İzmir’e övgü dolu sözler

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla düzenlenen fuarın 8. gününde sahne alan Mustafa Sandal, kalabalığı görünce büyük bir heyecan yaşadı. Dinleyicilere hitaben yaptığı konuşmada, “İzmir’in enerjisi bambaşka.

Bu akşam sizlerle 90’ların en sevilen şarkılarını tekrar yaşatacağız. Konserimiz her zaman olduğu gibi içten ve samimi olacak” ifadelerini kullandı.

Hafızalara kazınan şarkılarla coşku dorukta

“Araba”, “İsyankar”, “Beni Ağlatma”, “Aya Benzer” ve “Aşka Yürek Gerek” gibi popüler eserlerini ardı ardına seslendiren Mustafa Sandal’a, izleyiciler tüm şarkılarda eşlik etti. Fuar alanını dolduran her yaştan müziksever, konser boyunca büyük bir heyecan ve coşku yaşadı. Sanatçı, yaklaşık iki saat sahnede kalarak İzmir’in sıcak ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çim Konserleri renkli programıyla devam ediyor

Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar süresince ünlü isimleri sahnesinde ağırlamaya devam edecek. Programda 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman ve fuarın final günü olan 9 Eylül’de Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına özel performanslar sergileyecek. Tüm konserler saat 21.15’te başlayacak.