İzmir’in Balçova ilçesinde karakola yönelik düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir’in acı haberi, baba ocağı Bursa İnegöl’de büyük üzüntüye yol açtı.

Baba evine acı haber ulaştı

İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi’nde yaşayan babası İlhan Aydemir, sabah saatlerinde oğlunun şehit olduğu haberini aldı. İlhan Aydemir, taziye için gelen konukları kabul etti.

Taziye ziyaretleri gerçekleşti

Şehidin ailesine taziyelerini iletenler arasında AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yer aldı. Baba evinde Kur’an-ı Kerim okunarak şehit için dualar edildi.

Cenaze işlemleri sürüyor

Muhsin Aydemir’in cenazesinin, İzmir’deki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verileceği bildirildi.