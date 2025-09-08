Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’nde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı, hem emniyet teşkilatında hem de kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis Memuru Ömer Amilağ ağır, Murat Dağlı ise hafif yaralandı.

Henüz 16 yaşında olduğu belirlenen saldırgan E.B., olayın ardından yakalandı. Sosyal medyada yaptığı ve terör propagandası içerdiği paylaşımlar ise dikkat çekti.

"Karakollarınızı patlatacağız"

16 yaşındaki saldırganın paylaşımı şöyle:

“Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım inşallah.

Dünyanın her yerinde Müslümanlara zulmediliyor ama birçok Müslüman sadece izlemekle veya kınamakla yetiniyor. Artık birilerinin bu zalimlere karşı harekete geçmesi gerekli.

Ey Müslümanlar, harekete geçmek için daha neyi bekliyorsunuz. Harekete geçmeniz için daha ne kadar Müslüman’ın öldürülmesi gerekli, harekete geçmeniz için daha ne kadar Müslüman’ın işkenceye uğraması gerekli, harekete geçmeniz için daha ne kadar Müslüman’ın hapsedilmesi gerekli, harekete geçmeniz için daha ne kadar Müslüman’a zulmedilmesi gerekli. Ey Müslümanlar, artık daha fazla beklemeyin ve o kâfirlerle savaşın, onları yakaladığınız yerde öldürün, tuzaklar kurun, onları esir alın, onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın, onları her yerde ve her zaman gözetleyin.

Ey kâfirler, zulmettiğiniz tüm Müslümanların intikamını alacağız, tüm askerlerinizin ve polislerinizin kafalarını keseceğiz, tüm karakollarınızı patlatıp yıkacağız, tüm heykellerinizi kıracağız, sizi ve devletinizi yok edeceğiz, kaçmayı deneyeceksiniz ama kaçamayacaksınız.

Ey kâfirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz.”