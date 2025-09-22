Kaza, Ödemiş’in Konaklı Mahallesi’nde yaşandı. Suriye uyruklu sürücü İsmail M. (32) yönetimindeki 50 MA 1344 plakalı otomobil ile Hulisi P.’nin kullandığı 35 HP 140 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki yolcular büyük panik yaşadı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Emira H. (32) isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kazada sürücü İsmail M. ile birlikte araçta bulunan 5 aylık bebek Ömer M., Seher S. (29), İsra V. (22), Nasurlah S. (23), Merve M. (3), Kasvara S. (3) ve Linda S. (2) yaralandı.

Durumu ağır olan 5 aylık bebek Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, sürücü İsmail M. ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Diğer yaralıların ise Ödemiş Devlet Hastanesi ve Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Hulisi P., soruşturma kapsamında Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kazadan bir gün önce doğum yapmış

Kazanın ardından yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Emira H.’nin, kazadan yalnızca bir gün önce doğum yaptığı öğrenildi. İsmini henüz koymadığı kız bebeğini ise bir akrabasına bıraktığı belirtildi.