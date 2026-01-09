Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer, Bornova ilçesinde eğitim camiasını yakından ilgilendiren Kars Halil Atilla İlkokulu’nun yeniden inşa süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen okulun yapım sürecinin Bornova Belediyesi tarafından ruhsat verilmemesi nedeniyle tıkandığını belirten AK Parti kurmayları, yerel yönetimi eser üretmek yerine bürokratik bariyerler oluşturmakla suçladı. İzmir siyasetinde geniş yankı uyandıran açıklamalarda, CHP belediyecilik anlayışının İzmir’in kronikleşmiş sorunlarını çözmekten uzak olduğu ve çocukların eğitim hakkının siyasi engellere takıldığı ifade edildi.

"Bakanlık hazır, ödenek hazır ancak Belediye engel çıkarıyor"

İl Başkanı Bilal Saygılı, Kars Halil Atilla İlkokulu’nun yeniden yapımı için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getirerek sürecin teknik detaylarına vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yatırım programından finansman planına kadar tüm hazırlıkları eksiksiz tamamladığını kaydeden Saygılı, sorunun tamamen Bornova Belediyesi’nin yapı ruhsatı vermemesinden kaynaklandığını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan mimari projelerin belediye tarafından işleme konulmadığını savunan Saygılı, okulun yerinin ve bütçesinin hazır olmasına rağmen yerel yönetimin bu hizmete kapı açmadığını söyledi.

İzmir milletvekillerinin müdahalesiyle düğüm çözüldü

Bornova’daki bu bürokratik çıkmazın aşılması noktasında Ankara düzeyinde yürütülen diplomatik trafik, haberin en önemli boyutlarından birini oluşturdu. AK Parti İzmir Milletvekillerinin konuyu yakından takip ederek çözüm için yoğun bir mesai harcadığını ifade eden Saygılı, özellikle AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve beraberindeki İzmir milletvekillerinin kararlı girişimlerine dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un takdirleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesi çerçevesinde, belediyenin oluşturduğu engelin resmen aşıldığını bildiren Saygılı, İzmir milletvekillerinin halkın mağduriyetini gidermek adına her türlü yasal yolu kullanarak eğitim hakkını savunduklarını vurguladı.

"Eser vermeyen, hasar veren bir yönetim anlayışı"

Bornova Belediyesi’nin mali yönetimini ve önceliklerini de eleştiri yağmuruna tutan Bilal Saygılı, belediyenin kendi personelinin maaşlarını ödemekte zorlanırken fahiş konser harcamaları yapmasını "çarpık bir anlayış" olarak nitelendirdi. İzmir’in caddelerinin çöp yığınlarına terk edildiğini savunan Saygılı, Bornova Belediyesi’nin borç yükü altında ezilmesine rağmen hizmet üretmekten kaçındığını ileri sürdü. Yerel yönetim kadrolarına seslenen Saygılı; "Eser verin, hasar vermeyin; hizmet üretin, hezimet üretmeyin" diyerek, halkın menfaatine olan projelerin siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini sert bir dille ifade etti.

Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer’den sert eleştiriler ve ihale müjdesi

Konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer’den geldi. Erzene Mahallesi’nde yer alan ve 100 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan Kars Halil Atilla İlkokulu’nun 2023 yılında yıkıldığını hatırlatan Dağlıer, yerine yapılacak 16 derslikli modern okulun Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından aylar boyunca bilinçli şekilde engellendiğini savundu. Bu tutumu öğrencilerin eğitim hakkına yönelik açık bir ihmal olarak niteleyen Dağlıer, İzmir milletvekilleri ve İl Başkanı Bilal Saygılı ile koordineli yürüttükleri çalışmalar sonucunda kamu yararı gözetilerek ruhsatın Bakanlık kanalıyla düzenlendiğini duyurdu. Dağlıer, tüm engelleme girişimlerine rağmen okulun ihale sürecinin resmen başladığının müjdesini vererek, Bornova’nın geleceği ve çocukların eğitimi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.