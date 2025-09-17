Edremit Körfezi'nin doğusunda, dağların eteğine sığınmış Çamlıbel Köyü, şehir gürültüsünden kaçış arayanlar için ideal bir durak. Yaklaşık 200 kilometre mesafedeki İzmir'e giden yolun kenarında yer alan köy, 17 kilometre ötedeki Edremit'e bağlı. Çam ormanları arasında serpilmiş evler, zeytin bahçeleri ve kültürel izler, burayı benzersiz kılıyor. Tuncel Kurtiz'in anısı gibi manevi değerler de eklenince, Çamlıbel sadece bir köy olmaktan çıkıyor. Detaylara birlikte göz atalım.

Çamlıbel Köyü Nerede?

Çamlıbel Köyü, Balıkesir ilinin Edremit ilçesinin doğusunda, Kaz Dağları'nın Ege'ye bakan yamaçlarında kurulmuş bir yerleşim. Edremit ilçe merkezine 17 kilometre, Balıkesir şehir merkezine ise 109 kilometre mesafede bulunuyor. Koordinatları 39.597931 enlem ve 26.865402 boylam olan köy, yeşil bir vadi içinde Edremit Körfezi'ne hakim bir konumda. İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde Akçay'dan 6 kilometre ilerideki tabela ile kolayca erişilebilir hale geliyor. Bölge, dağlık araziye rağmen asfalt yollarla bağlı.

Çamlıbel Köyü'nün Özellikleri Neler?

Çamlıbel Köyü, Kaz Dağları'nın eteklerinde doğal zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Çam ormanları ve temiz havası, köyün temel özelliklerinden biri. Eskiden "Tahta Köy" olarak bilinen yerleşim, 1972'de bugünkü adını almış ve tamamen ahşap evlerden oluşuyordu. Günümüzde ise taş ve modern yapılarla karışık bir dokuya sahip. Nüfusu dengeli olan köyde, aileler için uygun yaşam standartları var. Zeytin ve meyve tarımı, yerel ekonomiyi destekliyor. Şehir hayatından uzak, sakin bir yapıya sahip olan Çamlıbel, huzur arayanlar için tercih ediliyor.

Çamlıbel Köyü'nde Günlük Yaşam ve Etkinlikler

Köyde günlük yaşam, tarım ve doğa odaklı ilerliyor. Sabahları zeytin toplama veya bahçe işleri rutini hakim. Yerel halk, organik ürünler yetiştirerek geçimini sağlıyor. Yaz aylarında piknik alanları ve yürüyüş yolları hareketleniyor. Kazdağı Milli Parkı'na yakınlığı sayesinde doğa yürüyüşleri popüler. Köyde küçük pansiyonlar ve restoranlar bulunuyor, ancak kalabalık turizmden uzak. Etkinlikler genellikle kültürel; örneğin antika eşyalarla dolu kültür evi ziyaret edilebiliyor. Sakin tempo, stresli şehir yaşamına alternatif sunuyor.

Çamlıbel Köyü'nün Tarihi ve Kültürel Yönü

Tarihi olarak 200 yıllık bir geçmişe dayanan Çamlıbel, Osmanlı döneminden kalma izler taşıyor. Ahşap barakalarla başlayan köy, zamanla taş evlere evrilmiş. Ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz'in mezarının burada olması, kültürel bir çekim noktası yaratıyor. Muhtarlık tarafından işletilen kültür evi, eski eşyalarla köy tarihini sergiliyor. Yerel gelenekler, zeytin hasadı ve bahar şenlikleriyle yaşatılıyor. Bu unsurlar, köyü sadece doğal değil, aynı zamanda tarihi bir mekan yapıyor.

Çamlıbel Köyü İzmir'e Kaç Km Uzak?

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü, İzmir merkeze yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu mesafe, karayolu üzerinden hesaplandığında standart bir araçla 2,5 ila 3 saatlik bir sürüşe denk geliyor. Edremit'ten İzmir'e giden ana yollar üzerinden ilerleyen rota, Akçay ve Ayvalık civarından geçerek kuzey Ege'nin doğal manzaralarını sunuyor. Güncel verilere göre, trafik yoğunluğuna bağlı olarak bu süre değişebiliyor, ancak feribot seçenekleri de mevcut. Köy sakinleri için İzmir, alışveriş ve sağlık hizmetleri açısından önemli bir merkez konumunda.