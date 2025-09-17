Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in Foça ilçesinde, "Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu" üyeleri, maden yasasında yapılan ve "talan yasası" olarak nitelendirilen 7554 sayılı kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruyu desteklemek amacıyla eylem düzenledi. Halk, ellerinde pankartlarla ve attıkları sloganlarla, yasanın getirdiği çevresel ve sosyal yıkıma karşı tepkisini dile getirdi.

"Bu yasa sadece hukuki değil, toplumsal bir isyandır"

Reha Midilli Sevgi Yolu'nda toplanan eylemciler, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Platform adına basın açıklamasını okuyan sözcü Ramis Sağlam, maden yasasının sadece zeytin üreticilerini değil, toplumun tüm kesimlerini etkileyeceğini savundu. Sağlam, yasanın "işgal yasası" olduğunu vurgulayarak, bunun tepeden inme bir yönetim anlayışına karşı bir dayanışma hareketi olduğunu söyledi.

Açıklamasında yasanın, köylülerin ve çiftçilerin topraklarından, meralarının şirketlere devrinden ve zeytinliklerin bir imzayla ellerinden alınmasından bahseden Sağlam, bu durumun köylerin boşalmasına ve şehirlerin susuz ve ekmeksiz kalmasına yol açacağını belirtti. "Bu yasa yalnızca çevresel bir yıkım değil, aynı zamanda toplumsal bir köksüzleştirme projesidir," diyen Sağlam, mücadelenin sadece insanlar için değil, tüm canlı ve cansız varlıkların var olma hakkı için verildiğini dile getirdi.

"Yaşamı sömürü düzenine kurban etmeyeceğiz"

Eylemciler, "İşgal Yasasına Hayır", "Toprak Vatandır Vatan Satılamaz", "Havana Suyuna Toprağına Sahip Çık", "Toprağıma Dokunma", "Zeytin Yaşam Maden Ölümdür" gibi sloganlar atarak yasanın iptal edilmesi çağrısında bulundular. Ramis Sağlam, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun sadece bir hukuki girişimden ibaret olmadığını, aynı zamanda iktidarın dayattığı çaresizlik anlatısını bozan bir cevap niteliği taşıdığını ifade etti. Sağlam, "AYM’den talebimiz açık: işgal yasasını iptal edin. Yaşamı sömürü düzeninin cetveline kurban etmeyeceğiz," diyerek sözlerini noktaladı. Eylem, katılımcıların alkışlı protestoları ve sloganlarıyla sona erdi. Bu eylem, bölge halkının doğal ve kültürel miraslarına sahip çıkma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.