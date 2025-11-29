Son Mühür/ Türkiye’nin önde gelen tuz üreticilerinden Billur Tuz’un İzmir Çiğli’deki tesisine ilişkin kapasite artışı projesi, çevresel inceleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte resmen onaylandı. İzmir’in Çiğli ilçesinde, 2142 ada 4, 5 ve 8 numaralı parsellerde faaliyet gösteren Rafine Billur Tuz Sanayi A.Ş. 2 No’lu Şubesi tarafından hazırlanan kapasite artırımı başvurusu, yürürlükteki çevre mevzuatı çerçevesinde değerlendirildi.

Türkiye’nin en büyük deniz tuzlasında

1964 yılından bu yana İzmir’de üretim yapan ve Türkiye’nin ilk rafine tuz fabrikası olarak bilinen Billur Tuz, ham tuz ihtiyacını Çamaltı Tuzlası’ndan sağlıyor. Ege Denizi kıyısında, İzmir Kuş Cenneti Sulak Alanı’nın hemen yanında yer alan Çamaltı Tuzlası, Türkiye’nin en büyük deniz tuzlası olma özelliğini taşıyor.

Neredeyse üç kat artacak

Şirket, mevcut 196 bin 986 ton/yıl olan işleme kapasitesini 589 bin 248 ton/yıla yükseltmeyi hedefleyen projesine ilişkin Proje Tanıtım Dosyası’nı e-ÇED sistemi üzerinden ilgili kuruma iletti. Dosya, 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında teknik olarak incelendi. Yönetmelikte Ek-2 kapsamında değerlendirilen faaliyet için yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca kapasite artışına “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildi.