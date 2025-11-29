Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı, sabah saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte yeniden su baskını yaşadı.

Konak Muhtarı Tamer Yıldırım, mazgalların yetersizliği, Kadifekale ve Eşrefpaşa’dan gelen pis su ve tıkanan hatlar nedeniyle bölgenin her yağışta risk altında olduğunu vurguladı.

Yağmurla birlikte su baskını yaşandı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı, sabah saat 06.55 civarında etkili olan yağışın ardından bir kez daha suyla doldu. İkinci etap altyapı çalışmasını bekleyen alanın, yağmurla birlikte kısa sürede suya teslim olduğunu belirten Konak Muhtarı Tamer Yıldırım, yaşanan tabloyu şöyle aktardı:

“Dükkanların kapalı olması büyük mağduriyeti şimdilik önlemiş gibi görünse de aynı yağış gündüz olsaydı esnafımızın ne kadar etkileneceği aşikar. Kemeraltı kuşaklama hattı ve altyapı çalışması artık bir zorunluluktur.”

Pis sular çarşıya geri taşıyor

Yıldırım, Kemeraltı’nın yağışlarda en çok zarar gören bölgelerin başında geldiğini belirterek mazgalların taşıma kapasitesindeki yetersizliğe dikkat çekti.

“Yağmur yağdığı zaman en çok etkilenen alanlardan biri de Kemeraltı Çarşısı. Mazgallar, yağmur suyunu aşağıya yeterli kapasitede çekemediği için pis sular dışarıya doğru taşıyor. Eşrefpaşa ve Kadifekale bölgesinden gelen kirli su da buraya akıyor.”

Bazı mazgallar hafif çekiyor, bazıları hiç çalışmıyor

Bölgedeki mazgalların bir kısmının sınırlı da olsa su çektiğini, ancak büyük bölümünün işlevini tamamen yitirdiğini belirten Yıldırım, sorunun yağmur şiddetlendikçe büyüdüğünü ifade etti:

“Bazı mazgallar çok hafif çekiyor. Fakat yukarıdan Kadifekale’den gelen su taşmaya başladı Kemeraltı’na. Bazı mazgallar suyu az da olsa çekerken bazı mazgallar hiç çekmiyor. Ve su devamlı yukarıdan geliyor.”

Mazgallar tıkandı, su kaldırıma kadar yükseldi

Muhtar Yıldırım, yaşanan baskının son aşamasını ise şu sözlerle anlattı: “Sular basmaya başladı. Mazgal tamamen tıkandı ve su kaldırım seviyesine çıkmaya başladı. Mazgallar tamamen tıkandı.”

“Altyapı çalışması gecikirse kayıp büyüyecek”

Her yağışta aynı manzaranın yaşandığını hatırlatan Yıldırım, bölgenin hem esnaf hem de ziyaretçi açısından büyük risk altında olduğunu vurguladı.

Kemeraltı’nın İzmir’in en yoğun ticaret merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek çözüm çağrısını yineledi: “Kemeraltı için kuşaklama hattı ve kapsamlı altyapı artık ertelenemez bir ihtiyaçtır.”