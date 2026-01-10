Son Mühür / Osman Günden - İzmir Bornova'da yaşanan olay kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. D.T. isimli bir öğretmenin ders saatinde öğrencilerini evine götürerek temizlik yaptırdığı öne sürülmüştü. Öğretmen ilk olarak gözaltına alınmış ardından ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Söz konusu öğretmenle ilgili olarak bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest!

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen öğretmen D.T. hakkında karar verildi. Yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından öğretmen D.T., yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Avukatından dikkat çeken açıklama!

Mahkemede söz alan D.T.'nin avukatı M.K., yaşananların göründüğü gibi olmadığını belirti. Avukat M.K. ayrıca, okul müdürü tarafından müvekkiline bir komplo kurulduğunu öne sürdü. Avukatın delilleri mahkeme heyetine sunmasının ardından öğretmen D.T. hakkında karar verildi. Öğretmen D.T., yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.