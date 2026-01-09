Son Mühür / Osman Günden - İzmir Bornova'daki skandalda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir öğretmenin ders saatinde öğrencilerini evine temizliğe götürdüğü iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bahsi geçen öğretmen dün akşam saatlerinde gözaltına alınırken, sürecin devamında ise ifadesi alınmıştı. O öğretmen verdiği ifadede; öğrencileri eve götürmesini "kızımın kıyafetlerini verecektim" diyerek, evinde bulunan içki şişelerini ise "içinde su vardı" sözleriyle savunmuştu.

Okulun müdürüne yönelik ise "kaçakçılık kumpası" suçlamaları yöneltmişti. Savcılık tarafından ifadeler yeterli bulunmazken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Tutulama talebiyle hakimliğe sevk edildi!

Çocukların emniyette pedagog eşliğinde ifade verme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte savcı tarafından söz konusu öğretmen tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Öğretmen D.T.’nin tutuklanıp tutuklanmayacağına dair nihai kararı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği verecek.