İzmir'de geçen yıl yaşanan yeni Seçil Erzan vakası, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Denizbank Bornova Şubesi'nde yaşanan olay, İzmir'in gündemine oturmuştu. İddialara göre; dönemin Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Özalp, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL toplamıştı. Ayrıca Özalp'in, topladığı paraları fona yatırmayıp, altın almadığı ve parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'e gönderdiği öne sürülmüştü.

Özalp ve Çelik tutuklanmıştı!

Mağdurların şikayetlerinin ardından Hatice Özalp ve döviz bürosu sahibi Serkan Çelik tutuklanmıştı. Sürecin devamında ise Çelik, avukatının itirazı üzerine serbest bırakılmıştı.

İlk duruşma bugün görüldü!

İzmir'in Seçil Erzan vakasının ilk duruşması bugün görüldü. İlk duruşmanın sonucuyla ilgili ise net bir bilgi bulunmuyor.