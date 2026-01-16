İzmir’in Karabağlar ilçesinde para nakil aracını hedef alan ve milyonlarca liralık soygunla sonuçlanan silahlı soyguna ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu organize suç örgütü çökertilirken, gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Soygun Uzundere’de gece saatlerinde gerçekleşti

Olay, 12 Ocak'ta 23.15 sıralarında Karabağlar’ın Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. Bir bankaya ait ATM’ye para yüklemesi yapan nakil aracı, maskeli ve silahlı üç kişi tarafından durduruldu. Şüpheliler, güvenlik görevlilerini silah zoruyla etkisiz hale getirerek plastik kelepçeyle bağladı.

Güvenlik görevlileri etkisiz hale getirildi

Soyguncular, nakil aracındaki yüklü miktardaki paranın yanı sıra güvenlik görevlilerine ait tabanca ve cep telefonlarını da gasp etti. Olayın ardından geldikleri araçla hızla bölgeden uzaklaşan şüpheliler izlerini kaybettirdi.

Polis ekipleri harekete geçti

Soygun ihbarının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İstihbarat destekli teknik ve fiziki takip sonucunda, soygunu organize eden suç örgütünün üyeleri tek tek tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonlarla yakalandılar

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çarpıcı bulgulara ulaşıldı.

Çalınan paranın büyük bölümü ele geçirildi

Aramalarda, soygundan elde edildiği değerlendirilen 13 milyon 162 bin 780 TL, 10 bin 300 dolar, 6 bin 540 euro ve 100 sterlin ele geçirildi. Yetkililer, çalınan paradan yalnızca 20 bin liranın eksik olduğunu açıkladı.

Cephanelik gibi arama sonuçları

Ele geçirilen paraların yanı sıra gasp edilen tabanca ve cep telefonları da bulundu. Ayrıca 5 tabanca, 7 şarjör, 1 tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuşa el konuldu.

Soygunun bir ay önceden planlandığı ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında, örgüt liderliğini F.A.’nın yaptığı grubun soygunu yaklaşık bir ay önceden planladığı belirlendi. Şüphelilerin, kimliklerini gizlemek amacıyla kullandıkları araca başka araçlara ait plakaları bantladıkları, olay sonrası ise parayı iz kaybettirmek için farklı bir araca aktardıkları tespit edildi.

9 şüpheli cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Aralarında bir suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.