Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin "katılımcı demokrasi" vizyonuyla hayata geçirdiği Yurttaş Meclisleri, kent genelinde hız kesmeden devam ediyor.

Seferihisar, Menderes ve Torbalı’daki ilk buluşmaların sonrasında, sürecin ikinci etabı Selçuk, Tire ve Bayındır ile başladı.

Selçuk’ta bir araya gelen mahalle sakinleri; su yönetiminden kent estetiğine, altyapıdan sağlık hizmetlerine kadar birçok başlıkta görüşlerini bizzat yetkililere iletti.

30 ilçeyi kapsıyor

30 ilçeyi kapsayan bu toplantıların sonunda, ilçelerden çıkan veriler ortak bir yerde toplanarak "İzmir İl Meclisi" çatısı altında birleşecek.

Amaç, mahallelerin küçük ölçekli sorunlarını kent genelini ilgilendiren hayata geçirilebilir önerilere dönüştürmek.

Kasım ayına kadar devam edecek süreç, belediyenin karar alma mekanizmalarını doğrudan yurttaşın taleplerine göre şekillendirmesini planlıyor.

İhtiyaca Göre Şekillenen Toplantılar

Her ilçenin kendine göre bir karakteri ve sorunu olduğuna vurgu yapan zmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürü Deniz Kesimler Çakal,

"Selçuk’ta kıyı alanları, su yönetimi ve sağlık başlıkları ele alındı. Vatandaşlarımız kent yönetimine doğrudan katılma fırsatı buldukları için oldukça heyecanlı ve memnun.

Her ilçenin kendi demografik yapısına ve ihtiyaçlarına göre farklı temalar belirleniyor. Toplantılardan elde edilen veriler İzmir Planlama Ajansı tarafından analiz edilerek raporlaştırılacak.

Yurttaşlarımızın yaşadıkları sorunları da ayrıca kayıt altına alarak ilgili birimlerimize ulaştıracağız. 30 ilçedeki toplantıları tamamladıktan sonra bir İzmir İl Meclisi oluşturacağız.

Burada tüm ilçelerden gelen görüş ve öneriler yurttaşlarımızla paylaşılacak. Ortaya çıkan politika önerilerinin somut eylemlere dönüşmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçecek" ifadelerini kullandı.

"Bize bırakılan mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız"

Toplantıya katılan arkeolog Yusuf Yavaş, Selçuk’un tarihi önemine dikkat çekerek sosyal altyapı ihtiyaçlarını gündeme getirdi.

Yavaş, konuyu şu sözlerle özetledi: "Dünyanın tanıdığı kültürel mirasların tam ortasındayız. Bu kültür varlıkları hepimizin ve çocuklarımızın bize emanetidir.

Bize bırakılan bu mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Kültürü koruyarak gelişmek mümkündür."

"Burada yapılan çalışmaları görünce umutlandım"

Yıllardır devam eden bürokratik engeller ve sonuç alınamayan talepler karşısında yurttaşların dikkatli ama umutlu olduğu ise gözlerden kaçmadı. Toplantıda söz alan Öznur Çalıkuşu, bu süreci,

"Yıllardır vatandaşlar sorunlarını anlatır ancak çoğu zaman sonuç alınacağına dair bir güven oluşmaz. Bugün burada yapılan çalışmaları görünce umutlandım. Toplanan verilerin değerlendirileceğine ve ortak akılla çözüm üretileceğine inanıyorum." diyerek yorumladı.

Sırada hangi ilçeler var?

Temmuz ayında Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ile devam edecek olan Yurttaş Meclisleri; ilerleyen aylarda İzmir’in tüm ilçelerine yayılarak kent geneline yayılacak.

Sürece dahil olmak ve kendi mahallesinin geleceğine söz söylemek isteyen İzmirliler, 'izmiryurttasmeclisiizmirbel' web adresinden başvuru yapabilir ve toplantı takvimi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilir.