İzmir’in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonunda, piyasaya sürülmeye hazır on binlerce yasaklı madde, çok sayıda silah ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik ekipleri harekete geçti

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekipleri, Konak ilçesinde yasaklı madde ticareti yapıldığına dair alınan ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Hilal Mahallesi’nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Depo olarak kullanılan adresler basıldı

Operasyon kapsamında şüphelilerin yasaklı madde depoladığı ve dağıtım yaptığı değerlendirilen adreslerde detaylı aramalar yapıldı. Aramalarda satışa hazır halde çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi.

Silah ve mühimmat da bulundu

Adreslerde yapılan kontrollerde ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfek, şarjörler ve çok sayıda fişek ile tüfeğe ait dolu kartuşlar da ele geçirildi. Silahların yasaklı madde ticareti sırasında koruma amaçlı kullanıldığı değerlendiriliyor.

Yüklü miktarda nakit paraya el konuldu

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda suçtan elde edildiği düşünülen yüklü miktarda nakit paraya da el koydu. Ele geçirilen paranın yasaklı madde ticaretinden kazanıldığı üzerinde duruluyor.

Aranan şüpheli de yakalandı

Operasyonda yakalanan 3 şüpheliden birinin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu nedenle arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma derinleştiriliyor

Yetkililer, olayla bağlantılı başka kişilerin de tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve soruşturmanın genişletildiğini bildirdi.