Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Bornova ilçesinde infial yaratan "öğrencilere ev temizliği" skandalında gözaltına alınan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T. hakkında dudak uçuklatan ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Emniyet sorgusu tamamlanan öğretmenin, hem geçmişindeki kabarık suç dosyası hem de kendisini savunurken kullandığı ifadeler "bu kadarına da pes" dedirtti.

Suç dosyası kabarık çıktı: Adeta bir suç makinesi

Emniyet birimlerinin yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, öğretmen D.T.’nin sadece bu olayla sınırlı kalmadığı, adeta bir suç kaydı arşiviyle yaşadığı anlaşıldı. "Hakaret", "Tehdit", "Kasten Yaralama", "Darp" ve "Dolandırıcılık" gibi birbirinden ağır suçlardan yaklaşık 20 farklı kaydı bulunan öğretmenin, görev yaptığı eğitim kurumunda da huzursuzluk kaynağı olduğu öğrenildi. Okul müdürü ve meslektaşlarıyla sürekli tartışma halinde olduğu belirtilen D.T.’nin, birçok mesai arkadaşıyla halihazırda mahkemelik olduğu ve okul iklimini bozduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Skandal savunma: "Temizlik değil kıyafet yardımı"

4 Kasım tarihinde gerçekleştiği saptanan olayın ardından ifadesi alınan şüpheli öğretmen, çocukları eve götürdüğünü kabul etse de gerekçesini "yardımseverlik" olarak nitelendirdi. Öğrencileri eve temizlik yaptırmak için değil, 12 yaşındaki kızının artık kullanmadığı eski kıyafetlerini onlara hediye etmek amacıyla davet ettiğini iddia eden D.T., hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Ancak çocukların ve velilerin anlatımları bu savunmayla tamamen çelişiyor. Veliler, çocukların kıyafet almak bir yana; saatlerce koli taşıyıp ev temizlediğini ve gün sonunda bitkin bir halde kendi imkanlarıyla eve döndüklerini dile getirerek şikayetlerini yineledi.

İçki şişeleri için "Su deposu" iddiası

Emniyet güçlerinin evde yaptığı aramada karşılaştığı çok sayıda alkol şişesi de soruşturmanın bir diğer kritik noktasını oluşturdu. Bu duruma dair oldukça ilginç bir açıklama getiren D.T., "O şişelerin içerisinde içki yoktu; sular sık sık kesildiği için ben onları su doldurup depolamak amacıyla kullanıyordum" dedi. Şişelerin içmek için su bulundurma amacıyla muhafaza edildiğini öne süren öğretmenin bu savunması, soruşturmayı yürüten ekiplerce titizlikle inceleniyor. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri şimdi, "Çocuklara alkol ikram edildi mi?" sorusunun yanıtını ararken, dijital materyallerden çıkacak verilerin suçun vasfını "istismar" boyutuna taşıyıp taşımayacağı merak konusu oldu.

Adli süreç başladı: Hakim karşısına çıkıyor

İzmir Emniyeti tarafından dijital verilerine el konulan, evindeki tüm bilgisayar ve tabletleri incelemeye alınan öğretmenin sorgu süreci tamamlandı. Mağdur velilerin sayısının artmasıyla birlikte suçlamalar daha da ağırlaşırken, D.T. bugün tutuklama talebiyle İzmir Adliyesi’ne sevk edilecek.

Savcılık makamına vereceği ifadeler ve sunulan deliller ışığında, kamuoyunda infial yaratan bu skandalın hukuki boyutunun netleşmesi bekleniyor. Eğitim camiasında şok etkisi yaratan olayda, diğer velilerin de suç duyurusunda bulunmak üzere hazırlık yaptığı öğrenildi.