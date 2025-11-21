Son Mühür/ Merve Turan - Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İzmir Şubesi, meslek mensuplarını yakından ilgilendiren sorunları kamuoyuyla paylaşmak üzere Mövenpick Otel’de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının açılışını yapan VMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Zengin, kamusal denetim sisteminde yaşanan aksaklıkların hem vatandaşları hem de müfettişleri etkilediğini söyledi.

Zengin, kamusal denetimdeki sorunların toplumda yaşanan pek çok mağduriyetin temel nedeni haline geldiğini belirterek, “Hastanelerdeki suistimallerden işyerlerindeki patlamalara, otel yangınlarından trafikteki kazalara kadar birçok olayın kaynağında etkin denetim eksikliği var” dedi.

“Göstermelik denetimler kamu yararı için yeterli değil”

Zengin, büyük olayların ardından yapılan anlık denetimlerin kamu yararı açısından yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Toplumdan gelecek tepkileri yumuşatmak için yapılan göstermelik denetimler çözüm değildir. Gereken sürekli ve sistematik denetimdir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgenin önemli bir adım olduğunu ancak tek başına yeterli olamayacağını belirten Zengin, kalıcı bir Denetim Reformu çağrısı yaptı.

“Önemli olan, bir olay yaşandıktan sonra failleri yakalamak değil; o olay hiç yaşanmasın diye önceden gerekli tedbirleri almaktır” dedi.

“Denetim elemanlarının ayrı hizmet sınıfı bile yok”

Zengin, denetim elemanlarının kamudaki konumuna ilişkin yapısal sorunlara da dikkat çekti. “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda hemen her meslek için özel hizmet sınıfı varken, denetim elemanları için böyle bir sınıf dahi yok. Bu durum bile denetime verilen önemin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor” dedi.

Denetim elemanlarının özlük haklarında ciddi kayıplar yaşadığını söyleyen Zengin, müfettişlerin kurumlarıyla sık sık davalık olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Üyelerimiz, yeterlik süreçlerinden atamalara kadar pek çok aşamada haklarını almak için dava açmak zorunda bırakılıyor. Kazanılan davaların bile son dönemde idare tarafından uygulanmadığını görmeye başladık.”

“Binalar güvensiz, il dışı görevlendirmeler maddi yük”

Toplantıda İzmir’deki hizmet binalarının koşulları da gündeme geldi. Zengin, “Beş binadan yalnızca biri kiralık, iki binada deprem nedeniyle tadilat var, diğer binaların dayanıklılığı ise belirsiz. Yangın ve acil durum hazırlıklarına dair ciddi soru işaretleri var. Bu nedenle ilgili kurumlara denetim başvurusu yapacağız” dedi.

İl dışı görevlendirmelerde müfettişlerin ciddi maddi yükle karşılaştığını belirten Zengin, devletin ödediği konaklama ücretinin güncel koşullar karşısında yetersiz olduğunu söyledi: “Gecelik 1.547 TL ile uygun konaklama bulmak neredeyse imkânsız. Sosyal tesislerde yer bulunamadığında ek masraf kişiye kalıyor. Denetime gitmeden önce otelle pazarlık yapmak zorunda kalan müfettişin işine odaklanması ne kadar mümkün olabilir?”

“Müfettişlere avukatların görevleri yükleniyor”

Zengin, müfettişlere raporlar dava konusu olduğunda savunma yazmak gibi avukatlara ait görevlerin de yüklenmeye başladığını belirterek, “Bu durum hem çalışma yükünü artırıyor hem de mesleki motivasyonu düşürüyor. Buna rağmen ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket edildiğini görüyoruz” dedi.