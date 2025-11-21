Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Ege Bölgesi'nde 21 Kasım Cuma, 22 Kasım Cumartesi ve 23 Kasım Pazar günlerini kapsayan üç günlük dönemde hava durumu tahminleri netleşti. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve hafta sonu beklenen hafif sağanak yağışlar dikkat çekiyor.

Bugün (21 Kasım Cuma) hava 1-2 derece daha ısınıyor

Bölge genelinde bugün hava, parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Düne göre 1 ila 2 derece artması beklenen hava sıcaklıkları ile birlikte Ege’de sıcak bir gün yaşanması bekleniyor. Gece saatlerinde kaydedilen en düşük sıcaklıklar Manisa’da 12 derece, Aydın’da 15 derece ve İzmir’de 18 derece olarak ölçüldü. Rüzgar, güney yönlerden orta kuvvette esecekken, özellikle kuzey ve kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli rüzgarlar etkili olabilir. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Manisa’da 24 derece, İzmir’de 25 derece ve Aydın’da 26 dereceye ulaşacak.

Kıyı Ege'de hafif yerel sağanak yağış uyarısı

Cuma gecesi başlayıp yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen hava hareketleri, kıyı Ege’de hafif ve yerel sağanak yağışları beraberinde getirecek. Özellikle Çeşme, Urla ve Seferihisar gibi kıyı bölgelerinde hissedilecek bu yağışların, önemli bir miktar birikimi yapması beklenmiyor. Genel olarak ise tüm merkezlerde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin yaklaşık 3 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hafta sonu tahminleri

22 Kasım Cumartesi günü Aydın ve Manisa genelinde hava yine parçalı bulutlu olacak. İzmir il merkezinde ve kıyı kesimlerinde, özellikle Çeşme Yarımadası civarında gece yarısından sonra ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağış etkili olacak. Cumartesi günü için beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise İzmir’de 16 dereceye 24 derece, Aydın’da 14 dereceye 26 derece ve Manisa’da 12 dereceye 23 derece olarak tahmin ediliyor.

Pazar günü beklenen yağış gelecek mi?

23 Kasım Pazar günü ise tüm merkezlerde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla hafif tarzda olması öngörülüyor. Pazar günü beklenen sıcaklıklar ise İzmir’de 15 dereceye 22 derece, Aydın’da 13 dereceye 24 derece ve Manisa’da 11 dereceye 21 derece şeklinde olacak. Bu sıcaklık trendinin Pazartesi gününe kadar sürmesi, ardından ise düşüş eğilimine girmesi bekleniyor.