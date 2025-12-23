Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, bir dizi temas kapsamında İzmir’e gelerek CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

İl Başkanı Çağatay Güç ile bir araya gelen Aydın, Son Mühür’e yaptığı açıklamalarda 26 Aralık Cuma ve 27 Aralık Cumartesi günlerinde İzmir’i yeniden ziyaret edeceğini belirtti. Aydın ayrıca, üniversite öğrencilerinin KYK burs ve kredilerinin yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla Cuma günü Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

CHP’DEN KAPSAYICI VE KATILIMCI GENÇLİK POLİTİKASI VURGUSU”

Gençlerin farklı yaşam koşulları ve sorunlarını merkeze alan kapsayıcı bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Aydın, “Siyaset uzun zamandır gençlik algısını biyolojik yaş aralığından ibaret gördü. Biz CHP olarak yeni dönemde, göreve geldiğimiz zamandan itibaren gençlik sorunlarını belli bir yaş aralığından çıkartıp, bu yaş aralığındaki gençlerin farklı sorunlarını açığa çıkartacak ve yarın CHP’nin gençlik politikalarına baktığında kendini göreceği bir yapılanma içerisine girdik. Biz 10 aydır görevdeyiz. 10 aydır Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde genç arkadaşlarımızla odak toplantılar yaptık. Bugün CHP Gençlik Kolları sahada 19 Mart sürecinden sonra belediye başkanları ve Cumhurbaşkanı adayı için mücadele ederken bir yandan da Türkiye’nin gençliğine yönelik Soma’da çalışan madenci arkadaşımızdan Antep’teki fıstık üreticisi genç arkadaşımıza kadar odak gruplar gerçekleştirdik. Bunu 52 odak kategoride yaptık. O toplantısının hepsini tek bir siyasi mensupları ile değil tüm görüşleri kapsayacak tüm siyasi görüşlerden arkadaşlarımızla bir araya gelerek yeni dönemin gençlik politikalarını oluşturmaya başladık” dedi.

“GENÇLER TÜRKİYE’DE HAYAL KURMAYI BIRAKTI”

CHP’nin gençlik politikalarının merkezine doğrudan gençlerin sorunlarını koyduğunu belirten Aydın, “Yarın CHP’nin gençlik politikalarına baktıklarında gençler kendilerini görebilecek. Bugün genel geçer söylemlerle gençlik siyaseti yapmaktan ziyade CHP gençlerin tek tek sorunlarına, problemlerine değinerek koca koca insanların gençlerin sorunlarına çözüm ürettiği değil, gençlerin kendi sorunlarını ürettiği ve kendi sorunlarına çözüm bulduğu politikaları masaya yatırıyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde aşama aşama açıklayacağız. Hükümet programına yönelik toplantılarımızı arttıracağız. Kamuoyuna da tüm gençlerin yaşadığı problemleri tek tek anlatacağız. Türkiye’deki en büyük sorun istihdam. Bugün geçlerin birçoğu ne yazık ki mezun olduktan sonra işsizlikle boğuşuyor. Bir yandan da hayat mücadelesine girdiği noktada bugün gençlerin en büyük problemlerinden biri de yuva kurabilmek de hayal oldu. Genç bir arkadaşımızın araba almak istediğinde kredi çekmek zorunda kalıyor. Bunlara karşı çözümler bulunamadığı için gençler Türkiye’de hayal kurmayı da bıraktı. Hayallerini yurt dışında kurmaya başladı. Türkiye ne yazık ki gençler için hayal kurulabilecek yer değil. Tam tersi yurt dışına hayal kurmaya yönelik yaşan gençlerin ülkesi oldu” şeklinde konuştu.

CHP’DE 81 İL’DE EŞ ZAMANLI AÇIKLAMA

Üniversite öğrencilerinin KYK bursu ve kredi borcuna yönelik İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak Cuma günü açıklama yapılacağını duyuran Aydın, “ KYK burs ve kredisiyle ilgili bir açıklamamız olacak. En büyük problemlerden bir tanesi bugün alınan KYK kredisi ya da bursu 3 bin TL. 3 bin TL ile bugün ne yapılabilir? Bir kahve zor içilebilir. 100 TL ile gününü geçir diyorlar. Önceden 45 liracıktı dedikleri KYK bursu ile 1.5 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün geldiğimiz noktada çeyrek altının yarısını bile alamıyoruz. Gelinen noktada gençlerin 23 yıllık iktidarda ne kadar mağdur olduğunun göstergesi de bu. 3 bin TL ile bir genç KYK yurdundaki yemek ücretini de çıkaramaz, üniversite içerisindeki 1 aylık yemekte yiyemez” dedi.

“HÜKÜMET 1 ÇEYREK ALTIN VERSİN BİZ İKTİDAR OLUNCA 1.5 ÇEYREK ALTINA TAMAMLAYACAĞIZ”

Hükümet’e altına endeksli öneri sunulacağını söyleyen Aydın, “Bizim KYK bursu ilgili bir önerimiz olacak. 1.5 çeyrek altına sabitlenmesi hakkında. Hükümet bugün 1.5 çeyrek altın fiyatını öğrencilere vermeyecek. Biz de o yüzden siz 1 çeyrek altını verin biz iktidara geldiğimizde 1.5 çeyrek altına tamamlayacağız diyoruz. 3 bin lira KYK bursu ya da kredisi gerçekten bir öğrencinin bir haftasını bile geçirmesine hatta kitap almasına yetecek bir katkı değil” diye konuştu.