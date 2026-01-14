Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve beklenen hava durumu değişikliklerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Ocak ayı ortasında olunmasına rağmen yağış miktarının mevsim normallerinin altında kaldığı Ege’de, dondurucu gecelerin ardından sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.

Gece sıcaklıkları sıfırın altına düştü

Bölgede etkisini sürdüren soğuk hava dalgasıyla birlikte geçtiğimiz gece termometreler keskin düşüşler kaydetti. Manisa’da en düşük sıcaklık eksi 2 derece ölçülürken, İzmir ve Aydın’da sıcaklıklar 1 dereceye kadar geriledi. Bölgenin en soğuk noktası ise eksi 8 derece ile Bozdağ Kayak Merkezi oldu. Kış turizminin önemli noktalarından biri olan merkezde yapılan son ölçümlere göre kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı. Özellikle iç kesimlerde etkili olan zirai don, hayatı olumsuz etkilerken Bayındır’da sıcaklık eksi 4, Kemalpaşa’da ise eksi 5 derece olarak kayıtlara geçti.

Sürücülere gizli buzlanma uyarısı

14 Ocak Çarşamba günü itibarıyla bölge genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Ancak sabah saatlerinde İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri ile Manisa genelinde görülen buzlanma ve don olayı ulaşımda aksamalara neden olabiliyor. Yetkililer, özellikle sabahın erken saatlerinde trafiğe çıkacak sürücüleri yollardaki gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda önemle uyardı. Gün içerisinde ise rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ise zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 4 ila 6 derece artacak

Soğuk geçen günlerin ardından bugünden itibaren sıcaklıklarda hissedilir bir artış yaşanacak. Hava sıcaklıklarının düne göre 4 ila 6 derece artması tahmin edilirken, günün en yüksek değerlerinin Manisa’da 12, İzmir’de 14 ve Aydın’da 15 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Perşembe günü de bu artış eğilimi devam edecek; İzmir ve Aydın 16 dereceye, Manisa ise 15 dereceye kadar ısınacak. Cuma günü ise bahar havası iyice hissedilecek ve İzmir ile Aydın’da en yüksek sıcaklıklar 17 dereceye kadar çıkacak.

Yağış miktarı beklentilerin altında kaldı

Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen Ege Bölgesi’nde yağış ortalamaları henüz hedeflenen seviyelerin gerisinde bulunuyor. İzmir’de ocak ayı ortalaması 134.8 kilogram iken şu ana kadar kaydedilen yağış miktarı 91.8 kilogramda kaldı. Aydın’da durum daha kritik seyrederek 119.2 kilogramlık ortalamaya karşı sadece 50 kilogram yağış düşerken, Manisa 108.2 kilogram ile 127.8 kilogramlık ortalamasına en çok yaklaşan il oldu. Meteorolojik verilere göre, hafta sonuna kadar ısınacak olan havanın Cumartesi günü itibarıyla tekrar soğumaya başlaması bekleniyor.