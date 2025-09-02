Son Mühür- Ezgi Mola, boşanmayı duyurduğu açıklamasında, “2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuz zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz.” sözleriyle dikkat çekmişti.

Tatil sonrası yeniden barış iddiaları

Boşanmanın ardından birlikte tatile çıkan ikili, sosyal medyada yeniden bir araya geldikleri yönünde yorumlara neden olmuştu. Hatta çiftin yeniden evlenebileceği söylentileri de gündeme gelmişti.

İzmir’de düğünde görüntülendiler

Son olarak ikili, İzmir’de katıldıkları bir düğünde objektiflere yansıdı. Çiftin düğüne birlikte geldiği, hatta el ele oldukları öne sürüldü. Görüntüler, “barıştılar mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Televizyon yorumcusu tepki gösterdi

Gündemde yankı bulan iddiaların ardından “Gel Konuşalım” programının yorumcuları da konuya değindi. Programda, çiftin özel hayatına dair çıkan haberler üzerinden sitemkâr yorumlar yapıldı.