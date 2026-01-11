İzmir, gece saatlerinden itibaren gökyüzünün kapılarını açmasıyla birlikte yoğun bir yağış dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan kritik uyarıların ardından başlayan sağanak, kentin genelinde hayatın olağan akışını sekteye uğratırken; ulaşımdan iletişime kadar pek çok alanda ciddi zorlukları beraberinde getirdi.

Meteorolojik tahminler sabaha karşı şiddetini artırdı

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün bölge halkına yönelik gerçekleştirdiği üst üste uyarılar, gece yarısı itibarıyla somut bir gerçekliğe dönüştü. Özellikle saat 03.00 sularında şiddetini maksimize eden sağanak geçişleri, İzmir semalarında yoğun bir mesai harcadı. Kısa sürede metrekareye düşen yüksek yağış miktarı, şehrin altyapı sistemlerini sınırlarına kadar zorlarken, sabahın ilk ışıklarına kadar süren fırtınalı hava kent genelinde alarm durumuna geçilmesine neden oldu.

Yollar göle döndü trafik durma noktasına geldi

Yağışın en ağır hissedildiği noktalar ise kentin ana ulaşım arterleri oldu. Birçok stratejik cadde ve sokakta oluşan derin su birikintileri, ulaşım ağını adeta birer gölete çevirdi. Gece saatlerinde seyir halinde olan sürücüler, yolların suyla kaplanması sonucu araçlarıyla ilerlemekte büyük güçlük yaşadı. Görüş mesafesinin kritik seviyelere düşmesi ve su seviyesinin araç motorlarını tehdit eder boyuta ulaşması, trafikte uzun kuyrukların oluşmasına ve bazı noktaların tamamen geçit vermez hale gelmesine sebebiyet verdi.

İletişim ve enerji hatlarında kesintiler baş gösterdi

Olumsuz hava koşulları yalnızca ulaşımı değil, kentin teknik altyapısını da doğrudan vurdu. Şiddetli yağış ve beraberinde gelen olumsuz saha şartları nedeniyle İzmir’in bazı bölgelerinde elektrik şebekelerinde arızalar meydana geldi. Enerji hatlarında yaşanan bu aksamalar, bağlantılı olarak dijital dünyayı da etkiledi. Şehrin belirli mahallelerinde internet altyapısında kesintiler yaşanırken, vatandaşlar hem enerjiye erişimde hem de iletişim kanallarını kullanmada ciddi mağduriyetler yaşadı. Teknik ekiplerin arızaları gidermek için yoğun bir mesai harcadığı bildirildi.

Kent sakinleri için kritik uyarılar sürüyor

Yağışın etkisiyle uykularından uyanan İzmir sakinleri, sokaklarda biriken suyun yanı sıra kesilen elektrik ve internet hizmetleri nedeniyle tedirgin bir gece geçirdi. Yetkililer, saha ekiplerinin su tahliyesi ve hat onarımı için teyakkuza geçtiğini belirtirken; vatandaşların ani sel, su baskını ve altyapı sorunlarına karşı ihtiyatlı davranmaları gerektiğinin altını çizdi.