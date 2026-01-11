Son Mühür- Kongre takviminin kapandığı CHP'de partinin bir dönemine damga vurmuş eski ilçe başkanlarının bir araya getirmek için düğmeye basıldı.
Konak eski ilçe başkanlarından Sinan Karamustafaoğlu ve Mehmet Şakir Başak'ın ön planda olduğu organizasyonun görüntüdeki amacı, uzun süredir görüşmeyen isimlerin yeniden bir araya gelerek dostluk tazelemesi.
CHP'de parti içi iktidar savaşının henüz tam anlamıyla kapanmamış olması partinin tecrübeli ancak şu an için aktif görevde olmayan isimlerinin buluşmasını merak konusu yapıyor.
Partinin son dönemdeki politikaları...
Pazar sabahı İnciraltı'nda gerçekleştirilecek kahvaltılı buluşma için davet edilen isimlerden gelen ''Neden buluşuyoruz?'' sorusunda verilen cevaplar arasında partinin son dönemde sergilediği politikalarla ilgili tartışırız cevabının da verilmiş olması, bir anlamda toplantının sadece dostça bir kahvaltı buluşması olmayacağının da sinyallerini veriyor.
Kimlerin katılması bekleniyor?
Aliaga: Özlem San, Özcan Durmaz
Balcova: Aygül Eryılmaz
Buca: Mehmet Süne
Seferihisar: Senem Gürer Solak
Ciğli: Mert Özcan, Utku Gümrükçü
Tire :İsmail Güleç, Nejat Bozkurt
Bayraklı: Pınar Susmuş
Gaziemir: Umut Tekin, Yüksel Demirsoy, Kasım Özkan
Karabaglar: Ali İhsan Yıldız, Mehmet Türkbay, Polat Manduz, Aytekin Tunus, Uğur Yelekli
Dikili: İsmail Hakkı Şener
Bergama:Ecevit Canbaz, Ayşe Şimşek
Kınık: Ramazan Pamukcu, Ahmet Özcan
Karşıyaka: Cihan Türsen, Uğur Yıldırım
Selçuk :İbrahim Adıgüzel
Torbalı: Ertan Çelik
Menderes: Ahmet Pala
Bayindir: Behzat Aydilek, Hasan Dülger
Ödemis: Nazan Dönmez, Mehmet Birlik
Kiraz: Pilot Zeybek, İsmet Korkmaz
Beydag: Ferudun Yilmazlar, Sabahattin Tekeli
Kemalpaşa: Ulviye Üreten, Mehmet Ayçil
Bornova: Kasım Güven
Davet gitmesine rağmen Hasan Uysal, Hamdi Halis, Hacer Taş Gültepe, Cemalettin Alper, Ahmet Kanat, Erol Günaydın, Vefa Ülgür, Özge Yıldırım ve Bülent Çumçum'un katılmayacakları belirtiliyor.