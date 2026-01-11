Son Mühür- Kongre takviminin kapandığı CHP'de partinin bir dönemine damga vurmuş eski ilçe başkanlarının bir araya getirmek için düğmeye basıldı.

Konak eski ilçe başkanlarından Sinan Karamustafaoğlu ve Mehmet Şakir Başak'ın ön planda olduğu organizasyonun görüntüdeki amacı, uzun süredir görüşmeyen isimlerin yeniden bir araya gelerek dostluk tazelemesi.

CHP'de parti içi iktidar savaşının henüz tam anlamıyla kapanmamış olması partinin tecrübeli ancak şu an için aktif görevde olmayan isimlerinin buluşmasını merak konusu yapıyor.

Partinin son dönemdeki politikaları...



Pazar sabahı İnciraltı'nda gerçekleştirilecek kahvaltılı buluşma için davet edilen isimlerden gelen ''Neden buluşuyoruz?'' sorusunda verilen cevaplar arasında partinin son dönemde sergilediği politikalarla ilgili tartışırız cevabının da verilmiş olması, bir anlamda toplantının sadece dostça bir kahvaltı buluşması olmayacağının da sinyallerini veriyor.

Kimlerin katılması bekleniyor?



Aliaga: Özlem San, Özcan Durmaz

Balcova: Aygül Eryılmaz

Buca: Mehmet Süne

Seferihisar: Senem Gürer Solak

Ciğli: Mert Özcan, Utku Gümrükçü

Tire :İsmail Güleç, Nejat Bozkurt

Bayraklı: Pınar Susmuş

Gaziemir: Umut Tekin, Yüksel Demirsoy, Kasım Özkan

Karabaglar: Ali İhsan Yıldız, Mehmet Türkbay, Polat Manduz, Aytekin Tunus, Uğur Yelekli

Dikili: İsmail Hakkı Şener

Bergama:Ecevit Canbaz, Ayşe Şimşek

Kınık: Ramazan Pamukcu, Ahmet Özcan

Karşıyaka: Cihan Türsen, Uğur Yıldırım

Selçuk :İbrahim Adıgüzel

Torbalı: Ertan Çelik

Menderes: Ahmet Pala

Bayindir: Behzat Aydilek, Hasan Dülger

Ödemis: Nazan Dönmez, Mehmet Birlik

Kiraz: Pilot Zeybek, İsmet Korkmaz

Beydag: Ferudun Yilmazlar, Sabahattin Tekeli

Kemalpaşa: Ulviye Üreten, Mehmet Ayçil

Bornova: Kasım Güven

Davet gitmesine rağmen Hasan Uysal, Hamdi Halis, Hacer Taş Gültepe, Cemalettin Alper, Ahmet Kanat, Erol Günaydın, Vefa Ülgür, Özge Yıldırım ve Bülent Çumçum'un katılmayacakları belirtiliyor.