İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Gödence, doğallığın, sakin yaşamın ve yüzyıllardır süren tarımsal geleneğin iç içe geçtiği özel bir köy olarak öne çıkıyor. Bir tepenin üzerine kurulu olan mahalle, zeytinlikleri, üzüm bağları ve meyve bahçeleriyle Ege’nin en köklü üretim merkezlerinden biri olma özelliğini koruyor. Cittaslow kimliğiyle ön plana çıkan Gödence, bugün hem üretimdeki başarısı hem de turizm potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Köklü tarım geleneği köyün kimliğini şekillendiriyor

Antik Çağ’da Teos’un şarap ve zeytinyağı üretim bölgesi içinde yer alan Gödence, binlerce yıllık tarımsal mirasını günümüze taşımayı sürdürüyor. Köyde halkın önemli bir bölümü, şaraplık üzümden ev yapımı şarap üretme geleneğini yaşatıyor. Organik tarım tekniklerinin benimsenmesi, bölgenin ürünlerinin değerini artırırken, her yıl düzenlenen Gödence Zeytinyağı Yarışması ise üreticileri kalite konusunda teşvik ediyor. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından denetlenen yarışma, köyün zeytinyağı konusundaki tanınırlığını daha da güçlendiriyor.

Kooperatif başarısı Avrupa standartlarına taşındı

Gödence’nin kalkınma yolculuğu, 40 yıl önce köylülerin birlik olarak kurduğu Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile başladı. Zeytinlerin çuvallarda değil gözenekli kasalarda taşınması, modern depolama sistemlerinin kurulması ve ürünlerin ilk on iki saat içinde işlenmesi gibi uygulamalar sayesinde köyün zeytinyağı kalitesi Avrupa standartlarına ulaştı. Yılda ortalama 2 bin ton zeytin işleyen kooperatif, 700 ila 800 ton zeytinyağı elde ediyor. Ürünleri İtalya’da tanınan kooperatif, Dünya Bankası tarafından Türkiye’nin en başarılı kooperatifi seçilirken, Çin ile ihracat görüşmeleri de sürüyor.

Köy turizme hazırlanıyor

Zeytinyağı üretimindeki başarısıyla tanınan Gödence’nin yeni hedefi turizm. Köyde, ziyaretçilerin zeytinyağı tesislerini gezebilecekleri, yerel yemekleri tadabilecekleri ve doğaya uyumlu butik tesislerde konaklayabilecekleri bir ekoturizm modeli üzerinde çalışılıyor. İtalya’daki benzer örneklerden ilham alan bu plan, Gödence’nin doğal, kültürel ve gastronomik değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyor.

Tarihle doğanın buluştuğu topraklar

Seferihisar’ın, Antik Çağ’da Dionysos’a adanan en büyük tapınaklardan birine ev sahipliği yapması, bölgenin şarap kültürü açısından taşıdığı önemi ortaya koyuyor. Gödence’de toplu bir şarap üretimi yapılmasa da bağbozumu döneminde halk kendi şaraplarını üretmeye devam ediyor. Kooperatifin hedefleri arasında butik şarap üretiminin de yer alması, köyün üretim çeşitliliğini artıracak adımların habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kültürel etkinliklerle zenginleşen bir üretim merkezi

Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sadece üretim yapan bir yapı değil, aynı zamanda köyün kültürel hayatına yön veren bir merkez konumunda. Her yıl düzenlenen Gödence Tarım Başarı Ödülleri ile tarıma katkı sağlayan kişi ve kurumlar ödüllendiriliyor. Nisan ayında gerçekleştirilen Yarımadanın En Güzel Zeytinyağı Yarışması ise bölgenin üretim kültürünü canlı tutan önemli etkinlikler arasında yer alıyor.

Doğa ile iç içe bir Ege kaçamağı

Sakin yaşamın ve doğal üretimin iç içe geçtiği Gödence, hafta sonu kaçamakları ve doğa yürüyüşleri için ideal bir durak sunuyor. İzmir–Seferihisar yolunun 30. kilometresinden sapılarak ulaşılan köy, ziyaretçilerine zeytin kokusunun ve doğanın dinginliğinin hâkim olduğu benzersiz bir atmosfer sunuyor. Ürünlerini kooperatif üzerinden siparişle temin etmek mümkün olsa da köyün gerçek ruhunu hissetmek isteyenlerin bu toprakları yerinde deneyimlemesi öneriliyor.

Gödence geleceğini turizmle şekillendirmeye hazırlanıyor

Üretim gücüyle markalaşmayı başaran Gödence, şimdi ekoturizm hedefiyle yeni bir döneme hazırlanıyor. Doğası, üretim kültürü ve köklü geçmişiyle Ege’nin saklı hazinelerinden biri olan köy, destek sağlanması halinde dünya sahnesinde çok daha güçlü bir şekilde yer almayı hedefliyor.