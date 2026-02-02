Konak ilçesi Lale Mahallesi’nde 25 Aralık 2025’te meydana gelen cinayetin ardından polis ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki 30 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 400 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi, mahalle sakinleri ile maktulün eşinin ifadeleri alındı.

Hırsızlık planı iddiası

Yapılan incelemelerde, maktul Erdinç K.’nın oğlu Ş.Y.K.’nin (46), mahalleden arkadaşları olduğu belirtilen şüphelilere evde babasına ait çelik kasada altın ve para bulunduğunu söylediği, bunun üzerine hırsızlık planı yapıldığı iddia edildi.

Olay günü şüphelilerden A.M.S. (19) ve H.Ş.’nin (42) eve girdiği, 2 şüphelinin gözcülük yaptığı, 2 kişinin ise kaçış için otomobille mahallede beklediği güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk girişte et ve eşyalar çalındı

Görüntülerde, bahçe duvarından atlayarak eve giren A.M.S. ile H.Ş.’nin, evin bahçesindeki mutfak tüpü ve çeşitli eşyalar ile buzdolabındaki etleri alarak ayrıldığı belirlendi. Şüphelilerin olay öncesinde çevredeki güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığını esnafa sordukları tespit edildi.

Direnince bıçaklandı

Şüphelilerin daha sonra tekrar eve girerek bir odadaki dolapta bulunan çelik kasayı almaya çalıştıkları sırada, evde bulunan Erdinç K.’nın sesleri fark ederek hırsızları engellemek istediği, bu esnada zanlılardan A.M.S.’nin Erdinç K.’yı göğsünden bıçakladığı belirlendi. Şüphelilerin kasayı alamadan kaçtıkları tespit edildi.

Çaldıkları etleri pişirirken yakalandılar

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla A.M.S, H.Ş, H.E. (36), H.A. (45), R.T. (41), H.A. (52) ve maktulün oğlu Ş.Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün, olay günü çaldıkları etleri saklandıkları adreste pişirip yedikleri sırada yakalandığı öğrenildi. Evden çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

Tutuklama ve adli kontrol

Maktulün oğlu Ş.Y.K., emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Cinayet zanlısı A.M.S. ise hırsızlık planının Ş.Y.K. ile H.Ş. tarafından yapıldığını, Erdinç K.’nın direnmesi üzerine bıçakladığını söyledi.

Şüpheliler 29 Aralık 2025’te adliyeye sevk edildi. A.M.S., H.Ş., R.T. ve H.A. (52) tutuklandı; Ş.Y.K. ile H.A. ve H.E. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.