TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin son sırasında yer alan Altınordu, zirve mücadelesi veren güçlü rakibi Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrılarak kritik bir puan elde etti. Üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından bu zorlu randevuda puan çıkarmayı başaran İzmir temsilcisi, moral depoladı. Karşılaşmada, geçen sezon Altınordu forması giyen Alper Tursun'un attığı golle 1-0 geriye düşen kırmızı-lacivertliler, uzatma dakikalarında Keni Var'ın kaydettiği golle 1 puana uzanarak büyük bir sevinç yaşadı.

Galibiyetsizlik serisi devam ederken puan hasreti bitti

Geride kalan 14 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Altınordu, bu beraberlikle ligdeki beşinci puanını hanesine yazdırarak toplam puanını 5'e yükseltti. İzmir ekibinin başında dördüncü maçına çıkan Teknik Direktör Ender Traş, bu zorlu deplasmanda alınan puanla ilk kez takımıyla puan sevinci yaşadı. Hafta içerisinde Bucaspor'dan transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, yeni takımıyla ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika boyunca görev yaptı ve takımın direncine katkı sağladı.

Kümede kalma mücadelesinde kritik viraj: Önümüzdeki maç önemi arttı

Aldığı bu önemli puana rağmen Altınordu, kümede kalma hattının (barajın) 6 puan gerisinde bulunuyor. Kırmızı-lacivertliler, ligdeki kötü gidişatı tersine çevirmek ve alt sıralardan kurtulmak adına önümüzdeki hafta kritik bir maça çıkacak. İzmir ekibi, ligin bir sonraki mücadelesinde kendi sahasında Beykoz Anadoluspor'u konuk edecek ve bu karşılaşma, kümede kalma yolunda büyük önem taşıyacak.