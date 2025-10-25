Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla’nın Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret ederek zeytin sezonunun ilk üretimini başlattı.

Ziyarette üreticilere bereketli bir hasat dönemi dileyen Tugay, Yarımada bölgesinde tarım alanlarının yapılaşma baskısına karşı korunması gerektiğini vurguladı.

Başkan Tugay’a Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Bademler Kooperatifi yöneticileri ve üyeleri eşlik etti.

Erken hasat zeytinlerle sezon başladı

Yarımadalı üreticilerin emeğiyle toplanan erken hasat zeytinler, kooperatifin üretim tesisine getirildi. Sezonun ilk zeytinyağını döken Başkan Tugay, üreticilere “bereketli bir dönem” dileğinde bulundu.

Ardından Bademler Doğal Yaşam Köyü’nü gezerek çiçek seraları, şevketibostan üretim alanları ve tarımsal turizm projeleri hakkında bilgi aldı.

“İzmir tarım havzasının başkenti”

Tugay, toplantıda yaptığı konuşmada İzmir’in tarımsal üretimdeki stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İzmir tarım şehri. Bölgesel olarak bir tarım havzasının başkentiyiz. Önümüzde iklim kriziyle bağlantılı bir gıda krizi süreci var. Sağlıklı gıdaya erişim, bizim için öncelikli bir konu.

Bu nedenle tarımın stratejisini belirleyip planlı bir şekilde ilerlemeliyiz. Hem kırsal kalkınmayı desteklemek hem de kırsalda yaşam kalitesini artırmak istiyoruz.”

“Tarım alanlarını korumalıyız”

Yarımada bölgesinde artan yapılaşma baskısına dikkat çeken Başkan Tugay, doğal dokunun korunmasının önemine vurgu yaptı:

“Bu bölgede giderek daha fazla insan yaşamaya başladı. Bir şehirleşme baskısı var. Bizlerin karar vermesi gereken şey; buradaki doğayı ne kadar koruyacağımız.

Benim önerim, bu bölgede şehirleşmeyi metropol alanı gibi tutmamaktır. Mümkün olduğunca çok tarım alanını korumalıyız.”

“Zeytinde markalaşma ve pazarlama eksikliğini aşmalıyız”

Zeytin üretiminin ekonomik değerine dikkat çeken Tugay, Türkiye’nin markalaşmada geride kaldığını söyledi:

“Bizde toprak, su ve bilgi var ama markalaşmada geri kalıyoruz. Yunanistan, İtalya, İspanya bizden aldığı zeytinyağını kendi markasıyla dünyaya satıyor. Türkiye bunu neden yapmasın? Bu alanda çalışmalı, kaliteyi tescillemeli ve vurgulamalıyız. Katma değerli ürünlere yönelmek zorundayız.”

Urla Belediye Başkanı Balkan: “Agro turizmle fark yaratabiliriz”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da bölgedeki üretim potansiyeline dikkat çekerek, tarımsal turizmin önemine vurgu yaptı:

“Bademler’de 40 dönümlük serada kat kat üretim yapılıyor ve 200 dönümlük verim sağlanabiliyor. Bu alan, tarımsal turizme açık bir bölge.

Sadece tarım değil, agro turizmle ilgili çalışmalar yapmalıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde farklı projelerle fark yaratabiliriz.”

Kooperatif Başkanı Şen: “Birlikte üretelim”

Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yürütme Kurulu Başkanı Seyfettin Şen, kooperatifin tarihçesini ve yeni hedeflerini anlattı:

“Bademler, tarımsal kalkınma modelinin ilk uygulandığı yerlerden biri. 215 dönüm arazide, 250 ortakla çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla büyüyen bir yapımız var.

Bütün İzmir’in park ve bahçelerine ürün sağladık. Şimdi ortak projelerle daha ileriye gitmek istiyoruz. Arazimiz, tecrübemiz var; gelin beraber üretelim.”