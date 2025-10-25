Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa’dan Bayındır’a, Karşıyaka’dan Buca’ya kadar kentin dört bir yanında yolları yenilemeye devam ediyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelir gelmez başlattığı asfalt seferberliği, hem şehir merkezinde hem de kırsalda ulaşım konforunu artırdı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1 Nisan 2024’ten bu yana 557 bin 260 ton asfalt serimi yapıldı.

153 kilometrelik yol yenilendi

Ekipler, kent genelinde 84 cadde ve bulvar, 150 sokak ve 6 köy bağlantı yolunda yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Toplam 153 kilometrelik yol ağı modern bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmalar sayesinde yollar daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Aliağa’dan Bayındır’a hummalı çalışma

Yıl boyunca sahada olan İZBETON ekipleri, son dönemde Aliağa, Seferihisar, Bayındır, Bergama ve Urla başta olmak üzere birçok ilçede çalışmalarına hız kazandırdı.

Seferihisar Camikebir Mahallesi’nde bin 200 metrelik yol,

Urla Torasan Mahallesi Kemal Ertan Caddesi,

Bayındır Atatürk Caddesi’nde yaklaşık 2 kilometrelik yol,

Aliağa Helvacı Sanayi Caddesi’nde 2 kilometrelik yol,

Bergama Fatih Mahallesi sokakları baştan sona yenilendi. Ekipler, kent merkezindeki çalışmalarla eş zamanlı olarak çevre ilçelerde de yıl boyunca çalışmaya devam edecek.

Karşıyaka’da kesintisiz asfalt mesaisi

Çalışmalar sadece çevre ilçelerle sınırlı kalmadı. Buca, Bayraklı, Konak ve Karabağlar’ın ardından Karşıyaka’da da asfalt yenileme çalışmaları yoğunlaştı. Ekipler, Yalı Bulvarı, Demirköprü 1671 Sokak ve Cevdet Bilsay Caddesi’nde yenileme işlemlerini tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü asfalt seferberliğiyle kent genelinde ulaşım altyapısı güçlendirilirken, vatandaşların günlük yaşamında da kalıcı kolaylık sağlandı.