Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmada Ş.E.’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. 30 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonla şüpheli, kaldığı adreste gözaltına alındı.

Suç dosyası kabardı

Edinilen bilgilere göre Ş.E.’nin farklı suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunuyor. Zanlı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 27 yıl 77 ay 40 gün, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl, İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan ise 1 yıl 8 ay, olmak üzere toplamda 38 yıl 2 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevine teslim edildi

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.