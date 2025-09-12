İzmir'in Buca ilçesinde 17 yaşındaki Yusuf Demir'in, kaldırımda beklerken otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. İlk derece mahkemesinin cinayet sanıkları baba Hasan Tımarlı ve oğlu Hakan Berke Tımarlı hakkında verdiği hapis cezaları, İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Bu kararla birlikte, baba ve oğul yeniden yargılanmak üzere ilk derece mahkemesine geri dönecek.

Olayın detayları ve ilk yargılama süreci

Olay, 12 Mart 2024 tarihinde Buca Barış Mahallesi'nde meydana gelmişti. Lise öğrencisi Yusuf Demir, kuzenleriyle birlikte evlerinin önünde dururken, içinde sanıkların bulunduğu otomobilden açılan ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitirmişti. Olayın ardından polis ekipleri, şüpheliler Hasan Tımarlı, Hakan Berke Tımarlı ve Ö.T.'yi gözaltına aldı. Hasan Tımarlı, ifadesinde kardeşinin bir tartışma yaşadığını öğrenmesi üzerine yanına ruhsatsız tabanca alarak olay yerine gittiklerini, ancak silahın "kazaen patladığını" iddia etmişti. Oğlu Hakan Berke Tımarlı ise babasının ne yaptığını tam olarak fark etmediğini, sadece silah sesini duyduğunu ileri sürmüştü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, sanıkların iddialarının aksine, olay yerindeki kamera kayıtları ve diğer deliller ışığında cinayetin kasıtlı olarak işlendiğini gösterdi. Aracın yavaşlaması, sanıkların küfretmesi ve birden fazla el ateş edilmesi gibi durumlar, olayın bir kaza olmadığını ortaya koydu. Bunun üzerine, Hasan Tımarlı ve Hakan Berke Tımarlı hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sonucunda baba Tımarlı'ya müebbet hapis ve ruhsatsız silahtan 10 ay hapis, oğlu Hakan Berke Tımarlı'ya ise 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İstinaf mahkemesi kararı neden bozdu?

İlk derece mahkemesinin kararı, hem sanık avukatları hem de maktul yakınları tarafından temyiz edildi. Temyiz sürecinde dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliyesi 4. Ceza Dairesi, hukuki bir hataya dikkat çekerek kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi, maktul Yusuf Demir'in gerçek yaşının tam olarak tespit edilmediğini belirledi. Nüfus kaydındaki doğum tarihi ile nüfusa tescil tarihi arasındaki farkın, suç vasfının belirlenmesi açısından kritik olduğunu vurgulayan mahkeme, Demir'in hastane doğumlu olup olmadığının ve doğum belgesinin incelenerek gerçek yaşının kesin olarak belirlenmesi gerektiğine hükmetti. Bu hukuki boşluk nedeniyle, baba ve oğul yeniden yargılanmak üzere ilk derece mahkemesine dönecek. Bu süreçte dosyadaki tüm deliller yeniden değerlendirilecek ve Yusuf Demir'in gerçek yaşına göre ceza hükmü yeniden belirlenecek. Karar, adli sürecin karmaşıklığını ve titizlikle yürütülmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.