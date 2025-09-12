Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, sabaha karşı yaptığı fırın denetimlerine yeniden başladı. Başkan Ömer Eşki’nin de katıldığı kontrollerde 7 fırın incelendi, hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Sabaha karşı denetimler başladı

Bornova Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla sabaha karşı yaptığı fırın denetimlerine yeniden başladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de katıldığı çalışmalarda, Kazım Dirik Mahallesi’nde Küçükpark, Büyükpark ve Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki fırınlar tek tek kontrol edildi.

7 Fırın incelendi, kurallara uymayana ceza

Ruhsat ve Zabıta Müdürlükleri ekipleri ile gıda mühendisinin yer aldığı denetimler saat 04.00’te başlatıldı. Toplam 7 fırında ruhsat durumları, üretim koşulları ve ekmek gramajları incelendi. Hijyen kurallarına uymadığı belirlenen işletmelere cezai işlem uygulandı. Sağlığa aykırı tespitler İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bildirildi.

“Gıda güvenliği en temel önceliğimiz”

Denetimlerin ardından açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, okulların açılışı nedeniyle ilk denetimleri Küçükpark ve Mustafa Kemal Caddesi’nde gerçekleştirdiklerini söyledi. Eşki, “Zabıta ve ruhsat müdürlüğü ile gıda mühendisi arkadaşlarımızla birlikte denetimlere yeniden başladık. İstemediğimiz görüntülere rastladık. Bu nedenle kontrollerimizi sık sık sürdüreceğiz. Vatandaşımızın hak ettiği sağlıklı gıdayı almasını sağlamak en temel önceliğimiz” dedi.

Önceki denetimlerde 133 fırın kontrol edildi

Bornova Belediyesi, Aralık 2024’te başlattığı denetimlerde ilçe genelinde 133 fırını incelemişti. O denetimlerde de Başkan Ömer Eşki sahada yer alarak kontrolleri yakından takip etmişti.