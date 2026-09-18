İzmir’in Bornova ilçesinde annesiyle birlikte muhtarlığa gelen 3 yaşındaki çocuğun boğazına şeker kaçtı. Tıkanma sonucu nefessiz kalan ve morarmaya başlayan çocuğa, Atatürk Mahallesi Muhtarı Mehmet Canbolat Heimlich manevrasıyla müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğu son anda kurtaran müdahale, faciayı önledi.

Uyarılara rağmen dalgınlığa geldi

Muhtarlıkta evrak işleri yapıldığı sırada aile, çocukları oyalamak için şeker verdi. Muhtar Canbolat’ın küçük çocuğa şeker verilmemesi yönündeki uyarısına rağmen, bir anlık dalgınlıkla çocuk şekeri aldı. İşlem yaptığı esnada annenin paniklediğini fark eden Canbolat, hemen masasından kalktı.

Çocuğu annesinden alan muhtar, uyguladığı doğru Heimlich manevrasıyla boğazdaki şekerin çıkmasını sağladı.

"Giden canın geri dönüşü yok"

Müdahalenin ardından konuşan Muhtar Canbolat, yaklaşık 15 yıl önce aldığı profesyonel ilk yardım eğitiminin ve kurumların sağladığı rutin kursların önemine değindi. Olay anında herkesin büyük korku yaşadığını belirten Canbolat, "Giden canın geri dönüşü yok. Tüm vatandaşlarımızın ilk yardım eğitimi alması şart" dedi.

Muhtarlıkta şeker ikramı kaldırıldı

Yaşanan tehlikeli olayın ardından muhtarlık içinde radikal bir karar alındı. Muhtar Canbolat, benzer bir riskin tekrar yaşanmaması adına muhtarlıkta artık kesinlikle şeker bulundurulmayacağını ve ikram edilmeyeceğini duyurdu.

