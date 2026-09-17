SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 972 Sokak sakinlerinin doğalgaz mücadelesi yeni bir boyut kazandı. Çevrelerindeki tüm sokak ve caddelerde doğalgaz altyapısı aktif olarak kullanılırken, sadece kendi sokaklarına bağlantı yapılmamasını kabul edilemez bir ihmal olarak nitelendiren vatandaşlar isyan bayrağını çekti. Daha önce seslerini duyurmak için eylem yapan mahalle halkı, aradan geçen zamana rağmen yetkililerden bir çözüm adımı gelmeyince çareyi üst makamlara başvurmakta buldu.

'Sesimize Kulak Tıkadılar'

Vergilerini eksiksiz ödediklerini ve tüm vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirten sokak sakinleri, hizmet noktasında yok sayılmalarına tepki gösterdi. Çevrelerindeki alt ve üst sokaklarda doğalgaz konforunun kesintisiz sürdüğünü belirten mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, 'Sesimizi duyurmak için pankartlarımızı açtık, yetkililere çağrıda bulunduk. Ancak ne arayan oldu ne de soran. Bornova'nın mahallesi ısınırken tek bir sokağın kör nokta gibi ortada bırakılması ihmal değil, adeta bir cezalandırmadır. Kapı duvar olan yetkililerin bu duyarsızlığı karşısında biz de hakkımızı sonuna kadar arama kararı aldık' dediler.

CİMER'e Şikayette Bulundular

Yıllardır çalmadık kapı bırakmayan ancak somut bir adım göremeyen 972 Sokak sakinleri, sürecin takipçisi olmak ve mağduriyetlerine son vermek için İzmirGaz’ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet etti. CİMER başvurusunda, sokağa acilen ana hat çekilmesi ve evlere bağlantı sağlanması için altyapı çalışmalarının derhal başlatılması talep ettiler. Bornova’nın merkezinde yaşanan bu altyapı trajedisine CİMER başvurusunun ardından İzmirGaz ve ilgili kurumların nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor. Sokak sakinleri, doğalgaz ana hattı çekilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtiyor.

