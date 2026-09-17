SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir esnaf dünyasında adeta şok etkisi yaratan ve İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İESOB) tarafından yakından takip edilen soruşturma sürecinde sıcak bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 25 yıldır oda başkanlığı görevini sürdüren ve 2022 yılı öncesi hesaplarda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakkında adli takip başlatılarak tutuklanan eski başkan Selahattin Arslan, Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı ilk duruşmada tahliye oldu.

2 Milyon 500 Bin Liralık Zararı Giderdi

Tutuklu bulunduğu Şakran Cezaevi’nden duruşmaya getirilen eski başkan Selahattin Arslan, mahkemedeki savunmasında hakkındaki iddialara yanıt verdi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 2 milyon 500 bin liralık zararı tamamen karşıladığını belirten Arslan, kurum ve esnaf nezdinde bir mağduriyet bırakmadığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Yeni Oda Başkanı Tanık Olarak Dinlendi

Kritik duruşmada İzmir Büfeciler Odası’nın Yeni Başkanı da tanık kürsüsüne çıktı. Mahkeme heyeti, odanın mevcut yönetimi ve iddialara konu olan mali süreçler hakkında yeni başkanın ifadelerine başvurdu. Duruşmada söz alan Selahattin Arslan’ın avukatı ise müvekkilinin usulsüzlüğe konu edilen maddi zararı bizzat giderdiğini, delillerin büyük oranda toplandığını ve müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığını vurgulayarak tahliye yönünde talebinde bulundu.

Mahkeme Heyetinden Tahliye Kararı

Savunmaların ve tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından kararlarını açıklamak üzere duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından kararını açıkladı.Heyet, tespit edilen 2 milyon 500 bin liralık zararın tamamen ödenmiş olmasını ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Selahattin Arslan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

