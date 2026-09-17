17 Eylül 2026 tarihli ve 33373 sayılı Resmi Gazete’de yükseköğretim kurumlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. 11788 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile dört üniversiteyi ilgilendiren yeni düzenlemeler yapıldı.

Yaşar’da fakülte kapatıldı

17 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yaşar Üniversitesi bünyesinde bir fakülte kapatıldı. Karar kapsamında Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatıldı. Fakültenin kapanma nedeni ise henüz açıklanmadı.

2 birim kurulacak

Karara göre; Amasya Üniversitesi bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi.

Kararla kurulması kararlaştırılan bir diğer birim ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Afet Araştırma Enstitüsü.

Selçuk’da isim değişikliği

Kararda ayrıca Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi adının Nezahat Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi olarak değiştirilmesine karar verildi.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 30’uncu maddesi gereğince alındı.

Cumhurbaşkanı Kararı, 16 Eylül 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. 17 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de ise kararlara yer verildi ve kamuoyuna duyuruldu.