Son Mühür- Haftanın son iş gününe yaklaşırken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 6 ilçe 14 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 4 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Bornova

Erzene Mahallesi: 08.00-10.00 saatleri arasında, branşman arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Karabağlar

Bahar ve Bahçelievler mahalleleri: 08.56-10.56 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

Kınık

Aşağı ve Türkcedit mahalleleri: 08.15-10.15 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

Konak

Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale ve Mehtap mahalleleri: 07.52-10.52 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacak.

Menemen

Gazi ve İstiklal mahalleleri: 08.42-10.42 saatleri arasında Gediz Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Urla

Kuşçular ve Sıra mahalleleri: 08.40-12.40 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacak.