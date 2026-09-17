Son Mühür- Haftanın son iş gününe yaklaşırken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 6 ilçe 14 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 4 saat arasında değişiklik gösteriyor.
İşte o liste!
Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:
Bornova
Erzene Mahallesi: 08.00-10.00 saatleri arasında, branşman arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.
Karabağlar
Bahar ve Bahçelievler mahalleleri: 08.56-10.56 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.
Kınık
Aşağı ve Türkcedit mahalleleri: 08.15-10.15 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.
Konak
Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale ve Mehtap mahalleleri: 07.52-10.52 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacak.
Menemen
Gazi ve İstiklal mahalleleri: 08.42-10.42 saatleri arasında Gediz Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.
Urla
Kuşçular ve Sıra mahalleleri: 08.40-12.40 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacak.