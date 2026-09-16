Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından CHP yönetiminde görev değişiklikleri yaşanmıştı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve geri gelmesinin ardından partinin il ve ilçe yönetimleri de değişmişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova İlçe Başkanlığı’na ise Fikret Vatansever atanmıştı. Göreve gelir gelmez ilçe genelindeki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve mülki idare amirleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Vatansever ilçede temas ve ziyaretlerini sürdürüyor. Vatansever, ilçe yönetimi ile birlikte Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner’i ziyaret etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından, CHP’li Vatansever dinamik saha ziyaretlerini Çamdibi Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Reşat Gençtürk ile sürdürdü. Ziyarette ise sorun ve talepler dinlendi. Vatansever, Oda ziyareti sonrası çevredeki esnaflar ile de temas kurdu, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

CHP Bornova İlçe örgütü ziyaretlerine hız kesmeden devam ettirdi. Vatansever idaresinde ilçe örgütü, Bornova Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Kemal Yaman’ı da ziyaret etti. Bornova Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Mete Kaya’yı da makamında ziyaret ederek, akaryakıt fiyatları ve durak yerleriyle ilgili sorun ve talepleri dinledi.