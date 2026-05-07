Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Meclisi mayıs ayı olağan ikinci oturumunda gündem dışı konuşmalar bölümünde AK Partili meclis üyeleri ile CHP’li meclis üyeleri ilçede yaşanan problemlerle ilgili birbirlerini eleştiriler yöneltti.

Fırat Eroğlu: Helil Kınay bize Iniesta gibi pas atıyor

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın her mecliste aynı cümleleri kurduğunu öne süren AK Partili Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Helil Kınay’ın kullandığı 15-20 kelime var, her mecliste konuşmalar bunların içinden dönüyor. Az önce araçlar aldığını söyledi. Başkan devamlı Barcelonalı Iniesta gibi bize pas atıyor. Biz binek araçları aracı bir şirket ile aldık.

Çünkü herhalde bunları alacak itibarımız yok, ya da sadece o firmadan almak için biz alışveriş yapıyoruz. İzmir Ramiz Yılmazer Petrol isimli firma olmasaydı bu araçlar alınmayacaktı, bunların hepsinin incelenmesi gerekiyor. Karşımıza geçip birde konuşuyorsunuz inanamıyorum yaptığınız bir tane iş yok. Masalları geçelim bu reklam arası bitsin artık biz ilçemizin bu haline ciddi anlamda üzülüyoruz. Burası kimsenin babasının parası değil, kamunun parası bunu da iki yıldır söylüyoruz.”

Uğur Özcan: Karabağlar ilçesi nüfus kaybediyor

Gündem dışı konuşmalarda Kınay’ın herhangi bir yere başvurmadan destek beklediğini savunan ve ilçenin ciddi anlamda nüfus kaybettiğini savunan AK Parti Meclis Üyesi Uğur Özcan, “Bir yere başvuru yapmadan nasıl destek almayı düşünüyorsunuz? Biz buradan nüfus kaybediyoruz çünkü hizmet yapılamıyor.” şeklinde konuştu.

Abdulvahap Batihan: Biz istiyoruz siz vermiyorsunuz

AK Partili Özcan’a yanıt veren Abdulvahap Batihan, AK Parti’nin Karabağlar’a bir şey yapma durumunun olmadığını aktararak, “Biz istiyoruz onlar vermiyor. Emekliye zam istiyoruz, asgari ücrete zam istiyoruz. Öyle veririz deyince olmuyor. Gençlik merkezimiz aylardır bakanlıklardan imza bekliyor. Sizin Karabağlar’a bir şey yapma durumunuz yok.” dedi

Helil Kınay: Vatandaş hizmet görecekse biz elimizi taşın altına koyarız

Son olarak, AK Partili meclis üyelerinin eleştirilerine yanıt veren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Burada yaptığımız çalışmaları tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu konuda görevli ve yetkili arkadaşlarla gerçekleştiriyoruz. Kadın sığınma evine keşke hiç ihtiyaç olmasa ama Türkiye’de en çok talep olan yer belki Karabağlar’dır. 500 bin nüfusa ne kadar çok hizmet ulaşacaksa biz elimizi taşın altına koyarız. Toplamda 90 aracı Karabağlar Belediyesi olarak hizmetlerimizde kullanıyoruz.

İlgili mevzuatlar doğrultusunda çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Faaliyet raporumuzda masallar yok, yapılan çalışmalar var. Burada söylenenler ile ilgili gurur duyduğumuzu söyledim. Bizler kamu kuruluşuyuz ve idari denetimlere tabiiyiz. Bir şikayet ve tereddüt varsa ilave denetimler yapılır. Her şeyi bilgisi ve belgesiyle ortaya koyuyoruz. Bizde personel sayısı azalmıştır işten çıkarmalar olmamıştır, emeklilik yoluyla azalmalar olmuştur. Bizim önceliğimiz tüm personelimizin emeğinin karşılığını vermektir.” diyerek sözlerini noktaladı.