Son Mühür/Hüseyin Demir Aras Kargo Dostluk Turnuvasının ikinci maçında ev sahibi takım Aras Kargo Spor Kulübü ile Vakıfbank, Alsancak Atatürk Spor Salonunda kozlarını paylaştı. 2025-2026 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olan Vakıfbank’ın yıldız oyuncuları, İzmirli voleybolseverler ile buluştu. İzmirliler, Dünyanın en iyi voleybolcuları arasında yer alan; Tijina Boskovic, Marina Markova, Zehra Güneş’i büyük coşku ve sevinçle karşıladı.

Boskovic’ten 25 sayı

Karşılaşmanın ilk setinde oyunun üstünlüğünü sürekli el değiştirirken Vakıfbank, Zehra Güneş’in skorer oyunuyla 25-21’lik skorla ilk seti kazandı. İkinci sette sarı-siyahlılarda Zehra ve Boskovic ile etkili oldu. İkinci set nefesleri keserken ev sahibi takım, Ana Kalandadze ve Mártha Anthoúli ille skoru 20-19 yaptı. Giovanni Guidetti molayı aldı. Mola dönüşünden sonra Vakıfbak 25-23’lük skorla seti 2-0 yaptı.

Aras Kargo’da Mac May parladı!

Ev sahibi takım üçüncü sette Mac May ve Anthouli ile geri dönerek 23-25’lik skorla durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sette Vakıfbank Boskovic, Ivanovic ve Cazaute ile 25-21’lik skorla sahadan 3-1 galip ayrıldı. İzmir temsilcisinde Mac May 18 sayıyla mücadele ederken Anthouli 17 sayı, Kalandadze ise 12 sayıyla oynadı.

İzmir temsilcisinden milli voleybolculara plaket

Aras Kargo Spor Kulübü’nün yönetim kurulu, milli takım sezonunda gösterdikleri emek ve başarılarıyla ülkemizi gururlandıran voleybolculara Aras Kargo Dostluk Turnuvası’nda plaketlerini Aras Kargo Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu takdim etti. Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu, İzmir’de düzenlenen turnuvaya; katkıları, mücadeleleri ve emekleri için her birine teşekkür etti.

Turnuvada ilk gün sona erdi!

Aras Kargo Spor Kulübü Dostluk Turnuvasının ikinci gününde; VakıfBank SK ile Beşiktaş JK saat 16:30’da karşılaşacak. İkinci maçta ise Aras Kargo SK- Eczacıbaşı Peron İstanbul saat 19.00’da müsabakayı oynayacak. Tüm karşılaşmalar, Aras Kargo SK YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SALON: Alsancak Atatürk Spor Salonu

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Naz Aydemir Akyol, Selin Yener, Tijana Bošković, Monika Brancuska, Héléna Cazaute, Aylin Uysalcan, Vanja Ivanović, Marina Markova, Katarina Dangubić, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, Emily Maglio, Eylül Akarçeşme Yatgın, Aleksandra Jegdić, Aylin Sarıoğlu Acar

ANTRENÖR: Giovanni Guidetti

ARAS KARGO SPOR KULÜBÜ: Lila Şengün, Irem Çor, Defne Başyolcu, Mártha Anthoúli, Ana Karina Olaya, Mackenzie, Ana Kalandadze, Ceren Nur Domaç, Hazal Selin Uygur, Bengisu Aygün, Beliz Başkır, Dilek Kınık, TürkiyeSude Taşbaş

ANTRENÖR: Suphi Doğancı

SETLER: 25-21, 25-23, 23-25, 25-21