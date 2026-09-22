Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’ne giden heyete dahil olarak ABD’ye giden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” programına katıldı.

Program fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Çankırı, New York temaslarına ilişikn değerlendirmelerde bulundu. Çankırı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” programına katıldık”

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ve stratejik alanlardaki işbirliklerine dikkat çeken Çankırı, paylaşımının devamında ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi; 100 milyar dolarlık ticaret hedefimiz, savunma sanayiinden enerjiye uzanan stratejik ortaklığımız ve köklü müttefiklik bağlarımızla ilişkilerimizin ikinci yüzyılına çok daha güçlü adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Erdoğan’a bakanlar da eşlik etti

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye’den de üst düzey isimler yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber ABD’ye giden heyette Çankırı’nın yanı sıra; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bulunuyor.