Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’de düzenlenen Expo Spor Fuarında Dr. Yeliz Özveren ile bir araya geldik. “Voleybolda antrenman bilimi” kitabının yazarlarından voleybol antrenörü ve spor bilimci Özveren, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize konuşan Özveren, spor fuarının dördüncü senesinde dördüncü kitaba imza attıklarını belirtirken sporcuların, antrenörlerin ve spor bilimcilerin bu kitaptan faydalanabileceğini söyledi. Dr. Yeliz Özveren, voleybola ve spor bilimin “toplam skor” kavramını kazandırdıklarını vurguladı.

“Dördüncü senede dördüncü kitap”

Spor fuarının dördüncü senesinde dördüncü kitabı yazdıklarını belirten Dr. Yeliz Özveren, “Dört senedir EXPO Spor Fuarındayız… Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran ile birlikte Her sene bir kitap projesiyle başladık. Bizde dördüncü senemizde dördüncü kitabımızla başladık. EXPO Spor Fuarı, kapılarını tüm sporseverlere ve vatandaşlara açtı. Güzel ve keyifli bir dört gün oldu. Organizasyonu hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Fuarın birçok farklı alanda değerli katılımcılar var. Spora ilgi duyan herkesi buradan gördük” diye konuştu.

“Kitabımızdan antrenörler ve sporcular faydalanabilir”

Voleybol antrenman bilimi kitabından sporcuların ve antrenörlerin faydalanabileceğini söyleyen Dr. Yeliz Özveren, “İlk kitabımızı 7-16 yaş arasındaki voleybolculara yönelik yazmıştık. Kitabımızın hedef kitlesi; voleybol antrenörleri, spor bilimciler, sporcular ve beden eğitimi öğretmenleri faydalanabilir. Kitabın içeriği tamamen genel antrenman bilimi üzerine kurulu olarak genel antrenman bilimini anlatıyor. Farklı performans seviyesindeki sporculara günlük, haftalık ve aylık antrenman programlarından faydalanabilir” şeklinde konuştu.

“Toplam skor literatüre kazandırıldı”

Voleybolda toplam skor kavramının literatüre kazandırıldığını belirten Dr. Yeliz Özveren, “ İlk kitabımızda ‘toplam skor’ olarak literatüre kazandırdığımız bir kavram oldu. Toplam skoru elde etme ve performansa ulaşma, hangi aşamaları geçerek hangi dönemler üzerinden nasıl uygulayabiliriz bu süreçlerin oyun üzerinden örnekleri aktarıldı. Bunları yaparken sporcuların bilişsel ve duyusal özellikleri gibi farklı yaş gruplarına göre örneklendirdik. Akademik ve bilimsel çalışma doğrultusunda spor bilimlerine kitap kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Doğru ve düzenli antrenman”

Antrenman biliminde sporun farklı disiplinlerine dikkat çeken Dr. Yeliz Özveren, “Doğru ve düzenli antrenman, takip edilebilir antrenman en önemlisi. Antrenmanları doğru koordine ederek sporcuların yaş grupları ve hedeflerine göre ilerlemek gerekiyor. Bunun yanında sporun farklı disiplinlerinden faydalanmak lazım. Beslenme, psikoloji, spor hekimliği gibi unsurlar devreye giriyor. Tüm bu unsurların birlikte olması fayda sağlıyor” diye konuştu.

“Türkiye’de spor altyapısı var”

Türkiye’de önemli bir spor altyapısı olduğunu söyleyen Dr. Yeliz Özveren, “Türkiye Voleybol Federasyonunun, voleybolun gelişiminde önemli faydası bulunuyor. Altyapılara gerekli önemi ve değeri verebilirsek sporcu yetiştirdiğimizde daha işlere imza atabiliriz. Türkiye’de çok önemli bir spor altyapısı var. Potansiyelli sporcularımızı üst seviyelere taşıyarak onlara yol açmak bizim sorumluluğumuz diye düşünüyorum” dedi.

“Yüksek performans her yerde var”

Dr. Yeliz Özveren, “Yüksek performansın ekibinde çok değerli isimler var. Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Spor bilimleri altında tüm çalışmalar ve danışmanlık sürecini birlikte yürütüyoruz. Kulüplere ve sporculara danışmanlık yapıyoruz. Özellikle antrenman bilimi konusunda destek sağlıyoruz. Yeni plan ve projelerimiz arasında organizasyonlar var. Açık su yüzmeyle ilgili yeni çalışmalarımız olacak. Spor ve antrenman biliminin kesiştiği her yerde ‘yüksek performans’ var” diye sözlerini sonlandırdı.