Son Mühür/Hüseyin Demir Aras Kargo Dostluk Turnuvasının açılış maçında Eczacıbaşı ile Beşiktaş, Alsancak Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa ikinci olan, yıldızlar karmasından oluşan “Turuncu Kaplanlar” İzmir’deki voleybolseverler ile bir araya geldi. İzmirliler, Ebrar Karakurt’a yoğun ilgi gösterdi.

İzmirlilerden Ebrar’a yoğun ilgi

Sultanlar Ligi’nde yeni sezon başlamadan önce her iki takımda eksiklerini ve hatalarını gördü. Bregoli ile Micelli, farklı kombinasyonlarla sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar, maça hızlı ve tempolu başlarken ilk seti 25-21’lik skorla aldı. İkinci sette geri dönüşe imza atan Vakıfbank’ta Ebrar Karakurt ile Dana Rettke skorer oyunuyla geri dönüşe imza attı. Vakıfbank, 22-25 ve 12-25’lik skorla 2-1 öne geçti.

Turuncu Kaplanlar galibiyetle başladı

Dördüncü sette Beşiktaş, oyunun üstünlüğünü ele geçirdi 25-21’lik skorlar sette 2-2 eşitliği sağladı. Karar setine Eczacıbaşı Ebrar ve Elif iyi başladı. Turuncu Kaplanlar seri yaparak farkı 7’ye çkıkardı (3-10). Lorezo molayı aldı. Mola dönüşünde Beşiktaş, Iman Ndaiaye ile geri dönmeye çalıştı. Eczacıbaşı, rakibine fırsat tanımadı ve karar setini 7-15’lik skorla alarak turnuvanın ilk maçında galibiyetle başladı.

SALON: Alsancak Atatürk Spor Salonu

ECZACIBAŞI: Dilay Özdemir, Elif Şahin, Ekaterina Antropova, Dudova, Mayu Ishikawa, Yaprak Erkek, Aleksandra Uzelac ,Ebrar Karakurt ,Camilla Weitzel, Aslı Kalaç, Ezel Balık, Dana Rettke, Simge Şebnem Aköz, Selin Ada

ANTRENÖR: Giulio Bregoli

BEŞİKTAŞ: Burcu Yönder, Buket Gülübay, FransaIman Ndiaye, Anna Artyshuk, Jolien Knollema, RusyaPolina Shemanoa, Yasmine Abderrahim, Zeynep Doğa Alpay, Katelyn Evans, Merve Atlıer, Özge Nur Çetiner, Emine Arıcı, Ece Eke, Simay Kurt, Sude Kale

ANTRENÖR: Lorenzo Micelli

SETLER: 25-21, 22-25, 12-25, 25-21, 7-15